Říkali jsme si, že je to jako bychom vyhráli titul, jásal olomoucký útočník Jergl

Hokejisté Olomouce vyhráli posedmé za sebou, v předposledním kole základní části extraligy zdolali Zlín 3:1 a definitivně si tak zajistili šestou příčku a tím i účast ve čtvrtfinále play-off. Zlín se na Hané o kýžený bod, který by ho posunul do předkola, sice urputně rval, ale nestačilo to a bude muset o něj bojovat doma s brněnskou Kometou. Jedním z olomouckých hrdinů byl autor úvodního gólu zápasu Aleš Jergl.

Zápas byl hodně vyrovnaný. Souhlasíte?

Je to tak. Možná měli i více šancí než my, ale Honza Lukáš nás opět skvěle podržel.

Hrálo se nahoru, dolů, což v Olomouci nebývá zvykem?

Trenéři po nás chtějí, abychom tak nehráli, protože někdy jsme ukvapení, ženeme se moc do útoku a obrana je pak špatná. Tentokrát jsme to však zvládli parádně.

První branka Olomouce. Zleva Tomáš Valenta ze Zlína, Aleš Jergl z Olomouce a brankář Zlína Libor Kašík.

Luděk Peřina, ČTK

Mohl jste dát tři góly. Jeden však nebyl uznán a jednou jste minul prázdnou bránu. Pro vás tedy hodně zajímavý zápas?

Asi jo. Gól, který platil, vyplynul ze situace, puk jsem postavil tak, že to gólmanovi Kašíkovi v podstatě vjelo mezi nohy. Druhý padl až po odpískání postavení mimu hru. Bohužel jsem hvizd sudího neslyšel. Kašík, který za mnou potom přijel, říkal, že také ne, takže jsme na tom byli oba stejně. A pak ta nešťastná střela... Nevím, mohl jsem to trefit, nepodařilo se to. David Ostřížek mi pak vynadal, že tam byl a že jsem mu to mohl hodit, aby to dal on z výhodnější pozice. Škoda, hlavní ale je, že jsme vyhráli za tři body.

Zleva brankář Olomouce Jan Lukáš, jeho spoluhráč David Škůrek a zlínský Edgars Kulda.

Luděk Peřina, ČTK

Po „gólové" střele, co přišla po odpískání, se na vás zuřivě vrhli tři protihráči a srazili vás pod mantinel. Jak vám v té chvíli bylo?

V té chvíli jim nedokážete vysvětlil, že jste neslyšel písknutí. Je to prostě hokej. Pár tvrdých ran jsem utržil, ale naštěstí to bylo do helmy, takže v pohodě.

Po utkání přišla neobvykle dlouhá děkovačka. Asi jste si ji užili?

Říkali jsme si, že je to jako, kdybychom vyhráli titul. Ale vážně, dozvěděli jsme se, že Vítkovice v Liberci prohrály, a tedy že jsme v šestce, takže to byla radost za to.

Teď asi přijde trochu klidu?

Konečně. Budeme mít volno, odpočineme si. Hráli jsme, co druhý den, už to potřebujeme.

Čtvrtfinále play-off je zřejmě nad plán?

Je to tak. Nikdo s tím tady nepočítal. Je to super. Nyní se musíme na něj připravit, abychom tam nebyli jen do počtu. Končit v něm nechceme.

Fanoušci skandovali „my tu ligu stejně vyhrajeme", takže nemůžete být uspokojeni...

Jasně. Play-off je však úplně jiná soutěž, zcela odlišný hokej. Je to jako kdyby začínala nová sezóna. Hraje se o všechno. Každý jde do toho s tím, že chce, co nejdál.

Koho si přejete za soupeře? Plzeň, či Hradec?

Spíše Plzeň. Do třetice. Bylo by to parádní. Každý soupeř je však v play-off těžký, žádný tam není slabší. Bude to prostě o tom, kdo víc zabere.

Jednou plzní to dneska zapijete?

Já ne, ale kluci určitě jo.