Plzeň už nemá šanci na první místo. Můžeme si za to sami, říká obránce Moravčík

Hokejisté Plzně ztratili šanci na první místo v tabulce po základní části extraligy. Aktuálně jsou na třetí příčce, které by znamenalo při přímém postupu do čtvrtfinále play off souboj s týmem ze šesté pozice. „Hlavně chceme vyhrát nejbližší zápas," říká plzeňský obránce Michal Moravčík.

Jak hodně vás mrzí, že už nedosáhnete na Prezidentský pohár pro vítěze základní části?

Můžeme si za to sami. Poslední dva zápasy jsme nezvládli. Těžko se to hodnotí, protože z naší strany to nebyly až tak dobré výkony jako v předešlé fázi.

Co vám chybělo?

Důraz a tlak do brány. Nevím, jestli se bojíme dostat ránu. V předbrankovém prostoru to je alfa a omega pro hru v play off.

V Litvínově jste vstřelili pouze jediný gól při prohře 1:5. Čím si to vysvětlujete?

Jejich gólman Jaroslav Janus měl svůj den. Chytal výborně, i když jsme mu to na druhou stranu moc neztížili. Většinu střel viděl a nevyrážel je. Snažili jsme se zjednodušit hru, ale scházel nám zmíněný tlak do brány. Výsledek není dobrý, ale co se dá dělat.

Jak se připravíte na poslední zápas základní části s Karlovými Vary?

Je to západočeské derby, do něhož půjdeme s cílem vyhrát. Pokaždé je lepší jít do play off po výhře než skleslí po případných třech porážkách. Proti Varům si potřebujeme zvednout sebevědomí. Tedy musíme do zápasu vstoupit s čistou hlavou a plnit, co máme, a hrát zodpovědně.