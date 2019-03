Blamáž odvrácena, Sparta je v předkole. Liberec navzdory prohře získal Prezidentský pohár

Blamáž zažehnána, hokejová Sparta v předkole play off přeci jen nebude chybět. V závěrečném 52. kole extraligy porazila Liberec 5:2 a o čtvrtfinále si od pondělí zahraje s Vítkovicemi. Hrdinou Pražanů byl dvaačtyřicetiletý útočník Jaroslav Hlinka, který v přesilovkách vstřelil první dvě branky domácích. Sparta by nakonec do předkola postoupila i kdyby padla, jelikož Litvínov nedokázal zvítězit na ledě Vítkovic. Bílí Tygři se navzdory porážce v pražské O2 areně stali vítězi základní části a Prezidentský pohár získali už potřetí za poslední čtyři sezony.