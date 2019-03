Středočeši se vytáhli na Třinec a vyzvou Zlín

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v závěrečném 52. kole základní části extraligy Třinec 4:0 a v předkole play off vyzvou Zlín. Pod čtvrtou výhru Bruslařského klubu z posledních pěti zápasů se nejvýrazněji podepsal kapitán Michal Vondrka, který posbíral tři body za dvě branky a nahrávku. Oceláři prohráli poorvé po šesti utkáních.

Třinec, který měl ještě naději na zisk třetího Prezidentského poháru v klubové historii pro nejlepší tým základní části, skončil po základní části s 99 body na druhé místě a čtvrtfinále play off pro něj začne ve středu 20. března před domácím fanoušky proti jednomu z úspěšných celků z předkola. Naopak Středočeši načnou předkolo vyřazovacích bojů na domácím ledě už v pondělí 11. března.

To nejzajímavější v první třetině se odehrálo v její úvodní minutě. Třinecký Růžička nastřelil tyčku a vzápětí rozjel Bruslařský klub protiútok. Klepiš, který se vrátil do sestavy po třech zápasech, přihrál puk Skalickému, který si s ním nabruslil až do levého kruhu a zadovkou ho přenechal Vondrkovi. Nejproduktivnější hráč domácích přesnou ranou k tyči překonal gólmana Hrubce po 37 sekundách hry.

Oceláři vyslali v úvodním dějství na brankáře Krošelje deset pokusů, vyloženou šanci si ale nevytvořili. Mladá Boleslav v závěru první části vystupňovala tlak a Hrubce zaměstnala několika střelami. Největší příležitost měl v 17. minutě útočník Látal, který se před třineckou brankou ocitl zcela sám, jenže s jeho bekhendem si Hrubec poradil.

Druhou branku přidali domácí v 27. minutě, kdy střelu beka Němečka od modré tečoval u tyčky Klepiš. Třinec se nadále nedokázal dostat do vážnější akci. V polovině duelu si zahrál jedinou početní výhodu v zápase, ale sám v ní inkasoval. Útočník Žejdl posunul ve středním pásmu puk na Vondrku, který zamíchal kotoučem a forhendem vyzrál na Hrubce podruhé.

Šestatřicetiletý rodák z Českých Budějovic asistoval i u předchozí trefy. Hrubec přenechal místo Kantorovi. Poté domácí dvakrát po sobě hráli přesilovku, ale bez gólového efektu. Až v samém závěru měl Krošelj práci, ale s pokusy Třince si poradil.

Do poslední dvacetiminutovky vstoupili Oceláři aktivněji, ale Krošelj nemusel výrazněji zasahovat. A tak v 51. minutě při hře o jednoho muže navíc udeřila Mladá Boleslav. Musil nabil Pláňkovi na ránu z první od modré a ten dělovkou propálil Kantora. Bruslaři zužitkovali přesilovku po pouhých osmi vteřinách. Středočeši porazili Třinec podruhé za sebou a Krošelj vychytal pátou nulu v sezoně.