Sezona se pokazila jindy, ne v posledních kolech, řekl litvínovský Hübl

Jedině výhra za tři body na ledě Vítkovic a nulový zisk Zlína či Sparty dával hokejistům Litvínova naději, že se na poslední chvíli protáhnou do předkola play off. Nic z toho ale neklaplo. Sparta i Zlín zvítězily a Chemici navíc v Ostravě prohráli 1:5, přestože po úvodní třetině vedli. Domů tak odjížděli se smutnou jistotou, že si ve vyřazovacích bojích podruhé za sebou nezahrají.

„Ta naděje, že se dostaneme do desítky byla mizivá, přesto dokud nějaká byla, tak jsem v ní věřil. Ale chtěli jsme to utkání určitě odehrát jinak. Neříkám, že jsme nebojovali, ale zápas to nebyl odehraný dobře na to, že jsme vedli 1:0. Mohlo to být lepší a sezona pro nás bohužel končí," litoval litvínovský útočník Viktor Hübl.

Společně s Lukášem Válkem nejlepší střelec Severočechů zklamání nijak neskrýval. „Potřebovali jsme bezpodmínečně vyhrát, což se nepovedlo. Nechci hodnotit sezonu, protože to je na dlouhé vyprávění, ale pokazila se jindy, ne v těch posledních zápasech. Vyšel nám akorát začátek, po sedmém zápase se to ale zlomilo a už to nebylo ono. Chvíli dobré, pak zase špatné. Takové nahoru dolů," připomněl Hübl.

Brankář Vítkovic Patrik Bartošák a Filip Helt z Litvínova.

Jaroslav Ožana, ČTK

Poslední nadějí viděli na severu Čech v Jiřím Šlégrovi, který čtyři kola před koncem základní části po sérii tří prohraných utkání, která vyvrcholila porážkou s Kometou Brno, nahradil trenéra Razýma. Litvínov v tu chvíli ztrácel na desátou Spartu, která měla zápas k dobru, tři body. Litvínov pak porazil Liberec, prohrál na Spartě a obral o tři body Plzeň. „Ještě jsme to mohli zachránit, kdybychom vyhráli na Spartě, bohužel i tam jsme prohráli," zmínil Hübl.

Na úvod proti Pardubicím

A definitivní jistotu účasti ve skupině o umístění na 11. až 14. místě získali Litvínovští na ledě Vítkovic. „Tím, jak jsme do utkání vstoupili bylo vidět, že jsme za tou malou nadějí šli. Dvě třetiny jsme hráli slušně, vedli jsme. V závěru jsme se to snažili zvrátit, proto je ten výsledek nakonec takový dramatický," vysvětloval Šlégr.

Zleva Lukáš Kucsera a Daniel Kurovský z Vítkovic, Lukáš Doudera a Lukáš Kašpar z Litvínova.

Jaroslav Ožana, ČTK

Skupinu o umístění zahájí Litvínov v úterý 12. března doma proti posledním Pardubicím. „Odstup na ostatní tři týmy je takový, že se asi nebudeme muset moc stresovat," upozornil litvínovský kapitán Michal Trávníček na to, že jeho tým má na předposlední Chomutov náskok jednadvaceti bodů a opakování loňské baráže mu tak nehrozí.