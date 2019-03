Sparta v předkole? Já jsem spokojený, usmíval se obránce Vítkovic Šidlík

Třetí gól v sezoně, navíc vítězný. Rozstřílel jste se?

Gólman asi nečekal, že tam pustím takovou střelu s pomalým doletem. (smích) Padlo to tam a možná to i zlomilo zápas. Od té doby jsme byli i trošku lepší a uvolnili jsme se. Je to třetí gól, udělal jsem si rekord v extralize. Ale já nebyl nikdy střelec, vždy jsem měl v kolonce bodů více asistencí než branek.

Bylo těžké se namotivovat na utkání s Litvínovem, když už jste měli jistotu, že předkolo zahájíte doma?

Měli jsme motivaci v tom, že jsme je v sezoně ani jednou neporazili. Takže alespoň jednou jsme je chtěli říznout. A hlavně se trochu naladit na to, co chceme předvádět. Což ale úplně nevím, jestli se to povedlo. Ale nějaké góly jsme z předbrankového prostoru, kde chceme být důraznější, dali. Tím se musíme prezentovat i v bojích o čtvrtfinále.

Šestka vám utekla, je to velké zklamání? Nebo jste to už hodili za hlavu?

Museli jsme. Určitě to bylo zklamání, protože celý rok tam jsme a pak jsme vypadli. Na druhou stranu si za to ale můžeme sami, protože jsme prohráli zápasy, které jsme vedli. Takže možná i za to jsme si v šestce nezasloužili zůstat.

V předkole vás čeká Sparta? Těžký soupeř?

Já osobně jsem spokojený. Letos s nimi máme kladnou bilanci a v O2 Areně, můžu říct za všechny, předvádíme pěkný hokej. Máme tam stabilní výkony a hraje se nám tam dobře. Pražáci tady nejsou moc oblíbení, takže by mohla být dobrá atmosféra. Nikoho neshazuju, jen si myslím, že to po všech stránkách může být dobré předkolo a i z naší strany to může být pěkný hokej.

Pomůže vám, že na Spartu umíte?

Tak mělo by. Ale koukal jsem, že uhráli proti Liberci pěkný výsledek. A co jsem koukal i na sestřihy z posledních zápasů, tak to budou těžké zápasy. Vyhrabali se z hodně nepříjemné situace, takže pro ně to je slušná výhra hrát předkolo. Určitě bych v této situaci nikoho nepodceňoval. Žádné tabulky, body nebo jak se hrálo nebo nehrálo v základní části se už nepočítají. Začíná se za stavu 0:0 a bude to těžké.

Proti Litvínovu scházeli obránci Výtisk s Hrabalem a útočníci Zdráhal a Schleiss. Budete nachystaní a kompletní?

Máme na to dva dny, aby se kluci dali dohromady. Myslím si a pevně doufám, že kluci z obrany se vrátí, u ostatních nevím, to by vám řekl klubový lékař. Pevně věřím, že budeme kompletní hlavně v obranných řadách.

Jak to osobně vnímáte, je lepší hrát předkolo, nebo odpočívat a čekat na čtvrtfinálového soupeře?

Nikdy jsem nebyl v týmu, který by šel rovnou do čtvrtfinále, takže opravdu nevím. V Jihlavě jsme hráli loni i předloni do konce dubna, v Chomutově jsme taky hráli předkolo. Předkolo může vzít hodně sil, pojede se na krev a není to jako čtvrtfinále, semifinále a finále. Ale máme natrénováno a do čtvrtfinále unavení asi nepůjdeme.