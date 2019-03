Potřebujeme více důrazu před brankami i v šarvátkách, hledá cestu k výhře sparťan Kudrna

Měl na hokejce možná vítězný gól, když se v 53. minutě sám hnal na vítkovickou branku. Útočník Sparty Andrej Kudrna ale proti brankáři Patriku Bartošákovi neuspěl a jeho tým dostal z protiútoku rozhodující gól. „Snažil jsem se to jednoduše zakončit, ale puk mi tam trošku poskakoval. Bohužel, mohlo to být 2:1 pro nás, místo toho jsme z protiútoku dostali gól. Moje chyba," litoval slovenský útočník. Vítkovice v úvodním utkání předkola těsně vedení udržely a vedou v sérii na tři výhry 1:0.

Kde vidíte důvody porážky?

Byl to dost vyrovnaný zápas, bylo to o jednom gólu. Když jsme vyrovnali na 1:1, tak jsme možná trošku ustoupili od poctivé hry a nakonec nás to mrzelo. Bylo to velmi těsné a klidně se zápas mohl naklonit na naši stranu, přestože to nakonec neklaplo.

Bude to tak i nadále, o jednom gólu, o výkonech brankářů?

Těžko předjímat, jak to bude vypadat dál. Brankáři jsou na obou stranách výborní a patří k nejlepším v lize. My se ale musíme více tlačit do branky, tam potřebujeme odvádět lepší práci.

https://www.facebook.com/Sport.cz/posts/10161634161605644

Bude tedy větší důraz klíčem k úspěchu?

Snažíme se o střelbu, ale chybí tlak. Vítkovice hrají výborně z defenzivy, ale my jsme tak hráli taky. Nakonec nám tam padl jeden gól z dorážky, ale takové situace musíme více využívat. I v potyčkách musíme být lepší.

Sparta nevyhrála v play off jedenáct zápasů v řadě. Vnímáte to?

Vnímáme, je čas to změnit. V hlavě to ale nemáme, do každého zápasu jdeme vyhrát a na to, co bylo v minulosti, se nedíváme a soustředíme se na další zápas. Měli jsme konec základní části dost těžký a potřebovali jsme každý bod. Už to bylo pro nás jako play off.

Oba góly jste dostali po vašich šancích. Před prvním jste měli tlak, ze kterého vám domácí ovšem utekli do brejku.

To je přesně ono. Byli jsme více na puku a hráli jsme docela dobře. Škoda těchto situací. V úvodní třetině jsme měli dvě přesilovky, které jsme mohli využít. Škoda toho. Víme, jak hrát, když budeme více důraznější, tak bychom měli dovést zápasy k vítězství.