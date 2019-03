Na nulu jsem čekal celou sezonu, přiznal Kašík. Dufkův premiérový gól byl vítězný

Kašík si v předchozích měsících prožil těžké chvíle při nezdařených angažmá v Chabarovsku i v Brně, pohodu našel teprve po lednovém návratu do rodného města. „Od začátku sezony jsem na takovou nulu čekal. Odmakal to ale celý tým, zafungoval nám návrat k jednoduché, obětavé hře," říkal zlínský brankář.

„V pondělí se nám nedařilo vůbec nic, takže jsme si v kabině řekli, že už můžeme být jen lepší. Co se stalo v prvním utkání, to jsme hodili za hlavu a nastavili ji tak, abychom hráli hokej a dělali věci, které nás zdobily na závěr základní části. Kluci mi ohromně pomohli, neskutečně střel dokázali blokovat a já všechny puky viděl, takže perfektní výkon týmové party," doplnil Kašík, jenž byl ale základním stavebním kamenem úspěchu Beranů.

Brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička a Antonín Honejsek ze Zlína.

Radek Petrášek, ČTK

Přitom Zlínu marodí nejzkušenější obránci Tomáš Žižka s Daliborem Řezníčkem, navíc po prvním utkání série přišel o dalšího beka Tomáše Valentu a zranění ramena si obnovil kanonýr týmu Jiří Ondráček. „Mužstvo se i přes citelné oslabení semklo a včas si uvědomilo, že musí hrát jinak. Předvedli jsme diametrálně odlišný výkon oproti prvním utkání. Byli jsme aktivní a plnili na ledě to, co jsme si řekli. V bráně navíc stál vynikající Kašík a měl jsem i pocit, že na nás tolik nedolehla ani výjimečnost play off," tvrdil trenér Robert Svoboda.

Vítězný gól obstaral extraligový debutant Jan Dufek, jenž se do sestavy dostal teprve před třemi týdny po příchodu z Poruby. „Máme pár takových signálů do přesilovek, snažil jsem se jen nastavit hokejku do střílené přihrávky. Zapomněli jsme na to, že nás Boleslav v pondělí přehrávala a šli od začátku na led skvěle nabuzení," líčil 22letý útočník po své premiérové trefě v dresu Zlína, který pečetil výhru 2:0 dvanáct vteřin před koncem při domácí power play.

Mladá Boleslav se musela i ve druhém domácím vystoupení v předkole play off obejít bez kapitána Michala Vondrky, kterého skolila silná viróza a domácí zápasy se Zlínem tak nemohl hrát. „Necítí se dobře, dokonce i zvracel a přece nebudeme riskovat zdraví nejproduktivnější hráče, za to žádné utkání nestojí," řekl kouč Miloš Hořava na adresu 36letého útočníka. „Dalo se tušit, že nás čeká úporná bitva. Zlín hrál výborný systém, a když mu nedáme gól, nemůžeme myslet na vítězství," uznal Hořava.