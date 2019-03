Parádní Hrabalovo gesto! Opravil verdikt rozhodčího ve svůj neprospěch. Krásná věc, klaní se sparťané

Odvolat trest pro soupeře? V dlouhodobé části extraligy asi normální záležitost. Ale v play off? To už chce mít přinejmenším odvahu. A přesně tu měl ve druhém zápase předkola proti Spartě Praha obránce Vítkovic Josef Hrabal. Přiznal, že vysoká hůl, která zasáhla ve třetí dvacetiminutovce do obličeje Rastislava Deje byla jeho a ne sparťanská, a odmítl tak přesilovou výhodu pro svůj tým.

„Automatická věc. Mrzelo mě, že jsem tam Rastyho praštil. Ani nevím, jestli tam kolem nějaký jejich hráč byl, možná některý ležel na ledě," řekl Hrabal, který šel sám o pár minut později za hákování pykat na trestnou lavici.

„Když je člověk na trestné za takového stavu (1:1), a ještě takhle na konci, tak vždycky trne. Sparťané přesilovku sehráli velmi dobře, navíc zlomili Romanovi Szturcovi hůl. To se pak hůře brání. Ale podržel nás brankář, dvakrát se nám to tam odrazilo. Měl jsem štěstí, že jsme gól nedostali," oddychl si Hrabal, který přišel do Ostravy v průběhu sezony z Pardubic jako náhrada za Ivana Baranku.

Hlavní opory Vítkovic ve druhém utkání předkola play off se Spartou - střelec obou gólů David Květoň a brankář Patrik Bartošák.

Jaroslav Ožana, ČTK



Hrabal založil rozhodující akci

Pravidlo, že každý dobrý skutek je po zásluze potrestán, naštěstí pro něj tentokrát neplatilo. Krátce poté, co se Hrabal vrátil z trestné lavice, založil průnikem do útočného pásma akci, na jejímž konci vstřelil David Květoň vítězný gól Vítkovic.

„Pepovo gesto bereme. Pokud to tak cítil, tak to udělal správně, tak jak se to má dělat. Musíme si to uhrát jinak, ne chtít přesilovky, které nebyly," ocenil Hrabalovo gesto fair play Květoň, jenž dvěma góly zajistil Vítkovicím vedení 2:0 na zápasy.

Gesto fair play ocenili i protihráči. „Před takovým hráčem můžu jenom smeknout. Ukázal charakter. Za vyrovnaného stavu je to velké gesto. Navíc tam byla krev, oni by měli čtyři minuty přesilovku. Krásná věc, jen víc takových," vysekl Hrabalovi poklonu útočník Sparty Jiří Černoch.