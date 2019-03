Infarktový závěr na Spartě: Nevím, jestli někdo nezkolaboval. Mně málem nevydržely trenky, přiznal Jarůšek

I vám?

Určitě, i ve mně hrklo. Málem to trenky nevydržely (směje se). Zaplaťpánbůh to byla jenom tyčka a urvali jsme to.

Co se ale s vámi od stavu 4:1 stalo?

Byl to náš klasický výpadek... Asi jsme si mysleli, že už to máme uhrané a zase nás to vyvedlo z omylu. Vítkovice na nás hodně zatlačily, to se nesmí stávat.

Spadl vám balvan ze srdce, že jste výhrou 4:3 odvrátili konec sezony?

Nevím, jestli to můžeme takhle říct, protože zatím jsme udělali jen první krok. V pátek musíme udělat další a teprve pak můžeme mít před rozhodujícím zápasem ve Vítkovicích trošku radost a hlavy nahoře, že jsme zvládli dva zápasy za sebou.

Bylo psychické náročné jít do utkání s tím, že může být tím posledním v ročníku?

Stejnou situaci jsme zažili už na konci základní části, kdy jsme zvládli rozhodující zápas o postup do předkola s Libercem. Dneska to bylo podobné a opět jsme ukázali, že pod tlakem umíme hrát. Řekl bych, že takto náročné zápasy nám sedí.

K výhře jste přispěl gólem na 3:1 i vy. Ulevilo se vám, že jste přerušil měsíc dlouhou sérii bez vstřelené branky?

Jsem rád, že jsem takhle pomohl týmu. Z toho mála, co hraju, jsem vytěžil gól, z čehož mám radost. Musím ale dál pokračovat na sto deset procent, abych si řekl o víc prostoru na ledě a získal důvěru trenéra.

Myslíte, že se vám podařilo trochu rozhodit vítkovického gólmana Bartošáka, který vás ve dvou zápasech v Ostravě deptal skvělými zákroky? Dneska naopak pustil dva laciné góly...

Chodili jsme do něj a tlačili se na něho už ve Vítkovicích a už tam bylo vidět, že to taky nezvládá. Dneska dostal laciný čtvrtý gól.

Čtvrteční zápas v Praze přinesl hodně šarvátek i ostrý zákrok Tybora na Formana, který zůstal nepotrestán. Jsou zákroky ještě v normě, nebo už za hranou?

Je to play off, v něm vždycky bude něco za hranou. Ať už z naší nebo jejich strany. Zákrok na Míru jsem neviděl až potom na kostce. Takových zákroků tam bude několik.

Vy máte výbušnou povahu, nevidíte občas po hraničních zákrocích soupeře rudě?

Určitě tam začalo být rudo před očima, ale spíš mě dneska vytočily jiné momenty, kdy to bylo ze strany Vítkovic na hraně, zavánělo to faulem, ale nic se nedělo. To mě vytočilo.