Přiklonilo se k nám štěstí, liboval si zlínský obránce Nosek

Drama vrcholilo. Krátce před Okálovou rozhodující trefou zahodil na druhé straně kluziště tutovku hostující Pabiška. „Na rozdíl od čtvrtečního utkání se k nám přiklonilo štěstí. Oni nedali, a my jsme hned z protiútoku skórovali," libuje si zkušený zlínský obránce David Nosek.

Je šťastný, že jeho tým odvrátil minimálně do neděle konec sezony. „Zase to byl zápas o jednom či dvou gólech. My jsme vyhrát museli a asi to bylo hlavně v závěru utkání poznat. Teď jsme v euforii, avšak musíme co nejdřív v hlavách přepnout. Vždyť už v sobotu cestujeme k dalšímu duelu do Boleslavi," přemýšlí hned o klíčovém střetnutí.

Nosek věří, že i v něm může moravský celek uspět. „Je nám jasné, že Boleslavští budou mít výhodu domácího prostředí. Ale když se nám utkání povede tak dobře, jako to druhé v jejich hale, nejsme rozhodně bez šancí. Moc by nám pomohl vedoucí gól. Půjde o všechno, pod značným tlakem budou obě mužstva. Čekám zase vyrovnaný boj, rozhodnout může opět jedna branka," předpověděl.

Trenér Beranů Robert Svoboda netají nadšení, že sezona pro jeho tým ještě neskončila. „Mám radost, že tentokrát mohli diváci odcházet spokojeni. A v neděli uděláme všechno pro to, aby mohli přijít i na čtvrtfinále. V Boleslavi to bude určitě zase úporný boj," myslí si.

Jediný boleslavský střelec Martin Procházka opouštěl kluziště s hodně smíšenými pocity. Ve Zlíně nastoupil k extraligovému duelu poprvé od 22. února. Ve třetí útočné formaci nahradil Radima Zohornu. „Jsem rád, že hraju, v hledišti to byly mnohem větší nervy. Z toho, že jsem dal gól, mě někde uvnitř hřeje. Velkou zásluhu na něm má David Šťastný, který mě přesnou přihrávkou perfektně našel. Utkání jsme ale v prodloužení prohráli, a tak pochopitelně převažuje zklamání a naštvanost," připustil.

Procházka věří, že se Boleslavští ze smolné porážky rychle oklepou. „Jsem přesvědčený, že tlak ustojíme a s pomocí našich fandů postoupíme," zůstává optimistou.

Podle kouče Bruslařů Miloslava Hořavy je spravedlivé, že o postupujícím mezi osm nejlepších celků extraligy definitivně rozhodne až pátý duel. „Všechny zápasy jsou hrozně vyrovnané, obě mužstva mají zhruba stejně šancí. U nás to asi nebude jiné," přemítá.