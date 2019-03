Hokejisté Boleslavi potřetí porazili Zlín a jsou ve čtvrtfinále

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v rozhodujícím pátém zápase předkola play off Zlín 4:1 a postoupili do čtvrtfinále, ve kterém se utkají s vítězem základní části Libercem. Zlín sice na ledě Bruslařského klubu vedl po gólu Zdeňka Okála, ale Radim Zohorna s Ondřejem Dlapou se ve druhé třetině postarali o obrat. Postup domácích do čtvrtfinále, ve kterém se představí po třech letech, poté ve třetí části potvrdili Lukáš Žejdl a při power play soupeře David Šťastný.