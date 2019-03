Sparta už pro hráče není tak rajcovní a vzrušující, říká její manažer. A prozradil, co bude s trenérem

V roli sportovního manažera hokejové Sparty má za sebou dvě sezony. A byly to dvě hodně nepodařené sezony, vždyť dvě desátá místa jsou pro kdysi hrdý klub velkým zklamáním. Někdejší útočník Pražanů Michal Broš na tom má svůj díl viny, neboť právě on je jedním z těch, kteří ve Spartě rozhodují o složení hráčského kádru. Na pondělní tiskové konferenci obšírně zhodnotil uplynulý ročník.

Jaký dopad bude mít poslední sezona na hráčský kádr?

Nedokážu to teď přesně říct, protože podrobné analýzy celé sezony ještě proběhnou. Nejde jen o můj názor, ale i o pohled celé sportovní organizace a majitele klubu (Petra Břízy). Konkrétní jména odchodů tedy teď neprozradím. Nicméně je pravda, že obě poslední sezony nám ukázaly spoustu věcí.

Spíš víc negativních než pozitivních, ne?

Základním cílem pro sezonu bylo tým po příchodu nového trenéra Kruppa konsolidovat, Zároveň bylo cílem, přes který nejel vlak, abychom se posunuli dál než loni, kdy jsme skončili desátí. Postoupit alespoň do čtvrtfinále byla ta nejzadnější zeď našich plánů. Nečekal jsem, že konce obou sezon pro přijdou tak rychle.

Trenéři Sparty (zleva) Jaroslav Nedvěd a Uwe Krupp udílí pokyny hráčům.

Roman Vondrouš, ČTK

I z toho by se dalo usoudit, že přeměna kádru provedená loni v létě, kdy mužstvo opustilo hned dvanáct hráčů, se příliš nepovedla. A to ještě během sezony došlo k dalším čtyřem odchodů...

Ta hlavní rekonstrukce kádru proběhla už před minulou sezonou. Všechny trejdy souvisely s hlavní myšlenkou přebudování kádru. Pravdou je, že výměn nebylo málo, takový nebyl náš původní plán.

Stejně se vám ale za celou sezonu nepodařilo najít lídra, který by mužstvo na ledě táhl pravidelným přísunem gólů a asistencí. Roli vůdce se přiblížil snad jen Lukáš Pech, jinak nikdo. Nebylo chybou, že v předkole play off jste museli spoléhat především na teprve devatenáctiletého útočníka Lukáše Rouska?

Sázka na mládí sice znamená daleko větší potenciál, že se daní kluci díky šanci nechat je hrát budou v dalších letech zlepšovat, jenže druhá věc je nalezení balance mezi mládím a zkušenostmi. V důležitých momentech sezony se nám ukázalo, že mladí v rozhodujících chvílích nestačí. Ale od mladých jsme na Spartě nikdo neočekával, že budou tým táhnout a že se právě oni postaví do čela šiku.

A tím se vracíme k absenci lídrů. Připomenu vámi vyřčená slova z listopadu 2017 na adresu útočníků Marka Kvapila a Petra Holíka, kteří se vraceli domů z angažmá v KHL. „Osobně nejsem přesvědčen, že by zrovna tito hráči byli schopni splnit nároky, které si od lídra Sparty slibujeme a které se očekávají," prohlásil jste tehdy. Stojíte si za svými slovy i nyní, když Kvapil skončil v bodování extraligy druhý a Holík třetí?

Nemyslím si, že byla chyba, co jsem tehdy řekl. Marek Kvapil zapadl do kádru Liberce, který je ale postavený na jiných základech než ten Sparty. Mára Kvapil by to u nás měl s adaptací a prostorem určitě jiné než v Liberci. Rozhodně to ale je hráč, který na sebe v důležitých chvílích umí vzít zodpovědnost a hráči takového kalibru nám chyběli. Je k zamyšlení, že mezi naše nejlepší hráče patřil v play off Jarda Hlinka, který přišel na výpomoc z druholigového Vrchlabí.

Marek Kvapil z Liberce.

Vlastimil Vacek, Právo

Bude tedy během léta potřeba radikální řez v kádru?

Razantnější změny nejsou na pořadu dne, nebavíme se o tom. Na druhou stranu je potřeba udělat z posledních dvou sezon výstup a zamyslet se, kde vlastně jsme a kterou odbočku vzít do další sezony.

Zůstane u mužstva trenér Uwe Krupp, jenž přišel před sezonou a smlouvu má i pro další ročník?

Jak jste řekl; má smlouvu na příští sezonu. Za tím bych udělal tečku. Jednání o jiných variantách nejsou na pořadu dne.

Trenér hokejové Sparty Uwe Krupp.

Jaroslav Ožana, ČTK

A budete pokračovat i vy? Dvě desátá místo za vaše působení u týmu v roli sportovního manažera nejsou zrovna dobrou vizitkou...

Sezona nám skončila dřív, než jsme byli připravení. Máme za sebou náročný víkend, během kterého jsme začali řešit příčiny nepodařené sezony. Všechny věci ohledně další budoucnosti leží pro nejbližší dny a týdny na stole.

Když se Spartě od listopadu přestalo v extralize dařit, přes noviny jste zkritizoval některé své hráče, především ty zkušené, s jejichž výkony na ledě jste nebyl spokojený. Nebyla to chyba?

Člověk vždycky ovlivní jen na to, co řekne a na co myslí. Co si z toho vytáhne druhá strana, jde jen těžko ovlivnit. Ta kritika směřovala na hráče, od kterých jsme čekali, že tým potáhnou. Měla vyznít v tom smyslu, že jsme všichni v klubu doufali, že dotyční hráči na sebe vezmou víc odpovědnosti ve chvíli, kdy to potřebujeme nejvíc. Netýkalo se to nedostatku bojovnosti nebo charakteru. Byl to apel na potenciální lídry a zkušené kluky, od kterých mi chybělo víc zodpovědnost za ofenzivní část hry a produktivitu, z čehož plynou vítězství.

Ne všichni vámi kritizovaní hráči to tak vnímali...

Jsme národ, že tyhle věci těžce koušeme. Jak bych reagoval já jako hráč? Za Spartu jsem hrál jedenáct let a dvakrát třikrát za sezonu jsem si vždycky přečetl, že mám být vyměněný. A můžu vám podepsat, že mě netěšilo, co jsem si o sobě v novinách přečetl. Ale takhle to přeci funguje všude ve světě.

Vaše kritika nakonec vyústila ve výměnu Petra Vrány do Třince, za kterého přišel Roberts Bukarts. A evidentně z toho profitovali Oceláři...

Ten trejd nebyl na pořadu dne, dokud Havran (Vrána) sám nepřišel s tím, že už je toho na něj moc, a že kdyby možnost, chtěl by opustit loď. Zatímco třeba Lukáše Pecha má slova do novin nastartovala k lepším výkonům, u Havrana měla opačný efekt, svázala mu ruce a nohy a zjistil, že na zádech toho má moc a nemá Spartě co dát. Kdyby sám nepřišel, k žádné výměně by nedošlo a sezonu by dokončil jako jeden z lídrů, na které jsme spoléhali. Jenže na to nakonec nedošlo. Třinec nám nabídl hráče (Bukartse) s obrovským potenciálem, tak jsme do toho šli.

Hokejový útočník Petr Vrána byl ze Sparty v lednu vyměněn do Třince za Robertse Bukartse.

Vlastimil Vacek, Právo

Jenže potenciál nenaplnil, takže přes léto budete muset hledat jiného lídra a tahouna na ledě. Bude to těžká práce?

Bude to hodně těžké. Se štábem ale máme podrobnosti o každém zajímavém hráči. Nicméně jsem přesvědčen, že základ mužstva s potenciálem máme. Myslet si však, že přivedeme Connora McDavida a díky tomu vyhrajeme mistrovství republiky, je liché.

Cítíte, že při lákání českých hráčů už pro ně není Sparta takovým lákadlem, jako v devadesátých letech nebo na přelomu století?

V devadesátých letech byla Sparta pro všechny kluky z východu republiky rajcovní a nejvíc vzrušující. Teď to tak není. Doba a generace se změnily. Spousta hráčů nechápe, co by hledali za štěstí na Spartě, když tu samou smlouvu můžou dostat i v jiném týmu. Časy jsou prostě jiné a je potřeba se přizpůsobit.

Není to i vaše chyba? Nejsou elitní české kluby prostě pro hokejisty atraktivnější? Ať už kvalitou nebo podmínkami?

Určitě se líp verbují hráči do týmu, který má za sebou dva tituly, než který na pohár dlouhou dobu čeká.

Když Sparta skončila desátá loni, hráčům jste pak „za trest" naordinovali sledovat pokračující play off v televizi. Máte to v plánu i letos?

Nemáme. Tehdy se to bralo jako trest a já měl pocit, že kdybych u té televize seděl jako hráč, byl bych nas*anej a třeba bych si na to v průběhu další sezony vzpomněl, kdyby se nám nedařilo. Bohužel to nezabralo, takže teď sledování hokeje v televizi nebude.