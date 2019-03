Brno za šest milionů vymění v hokejové hale mantinely a střídačky

Halu vlastní městská společnost Starez-Sport a pronajímá ji Kometě. Klub jako nájemce požádal o výměnu mantinelů včetně střídaček, časomíry, trestné lavice, rámů na sítě a sítí, a to z důvodu bezpečnosti a požadavků na mantinely při mezinárodních zápasech. Vybavení tak bude odpovídat novým pravidlům Mezinárodní federace ledního hokeje.

Kometa nyní hraje čtvrtfinále play off. Výměna by měla začít po skončení soutěže, tedy v závěru května ihned po rozpuštění ledové plochy. Skončit by měla v polovině července. "Užitek z toho bude mít klub i sportoviště. Mantinely budou vyšší a bezpečnější," uvedl Suchý.

V hale, která vznikla v roce 1982, se konají i různé sportovní soutěže a a kulturní akce. Na hokej má kapacitu 7700 diváků, na zápasy Komety mnohdy místa nestačí. Město plánuje stavbu nové multifunkční haly na výstavišti pro 12 tisíc diváků za 1,4 miliardy korun.