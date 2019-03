Osmdesát střel, jeden gól. Možná nás vyhecoval strach, říká slovenská zeď v brance Komety

Během dvou zápasů ho hradečtí hokejisté zasypali osmdesáti střelami, ale ani to ho nevyvedlo z míry. Gólman Komety Marek Čiliak ukazuje, že mezi tyčemi mají obhájci titulu velkou oporu, v pondělí a úterý pustil ve čtvrtfinále play off za svá záda jen jedinou střelu.

A nerozhodil ho ani Radek Smoleňák, když ho sto kily živé váhy zavalil v brankovišti. Čiliak jednoho z lídrů Mountfieldu jen žertovně poklepal po přilbě a za chvíli už byl zase soustředěný, klidný, perfektní.

„Jdeme do toho s pokorou. Vedeme 2:0 na zápasy, což je super, ale hraje se na čtyři vítězné," utrousil zpod plnovousu osmadvacetiletý slovenský gólman, který se podepsal pod oba brněnské tituly z let 2017 a 2018.

Strkanice mezi hokejisty Hradce Králové a Komety Brno ve čtvrtfinále play off.

V play off měl úctyhodný průměr obdržených branek 1,42 a 1,83. Po dvou letošních zápasech vyřazovací části je na cifře 0,50.

Kometa vyrazila na východ Čech s jasnou vizí. Tu splnila a doma může čtvrtfinálovou misi dotáhnout k postupu. Čiliak se prostě nenechal dostat pod tlak. „Já jsem si jel to svoje. My si jedeme to svoje, hrajeme, co máme," tvrdil.

Úterní duel nabobtnal na skoro tři hodiny, jedna strkanice následovala druhou, hradecká frustrace byla znát.

Brněnští hokejisté Jan Štencel, Petr Holík a Peter Mueller oslavují gól.

„My se ale nenecháme rozhodit," řekl Čiliak. Ani některými vzkazy soupeřů přes média. „To je jejich hra. Možná nás vyhecoval ten strach, co jsme měli. My ale vyhlášení do novin neděláme, my jdeme hrát hokej. Ať si říkají, co chtějí. Mediální přestřelky nás nezajímají."

V základní části Mountfield Kometu čtyřikrát porazil, jenže play off má na brněnské hráče kouzelný účinek a připomínají dravce, který si jen tak v poklidu pohrává s kořistí.

Trenér hokejové Komety Brno Libor Zábranský.

Zkušená obrana Komety výborně čistí prostor a znemožňuje nebezpečné dorážky. „Je to výborné, chalani mi pomůžou a já už si to pak posbírám. To je náš hokej," líbilo se Čiliakovi.

„Oni sice zkoušejí strkat na mě naše hráče, ale to prostě neřeším, chytím puk a jdu z brankoviště, když se to tam mele. Teď už se těšíme do Brna, to bude peklo," usmívá se kliďas v brněnském dresu.

