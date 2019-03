HOKEJ ON-LINE: Liberec doma drtí Boleslav! Třinec slaví první výhru

Hokejisté Třince vyhráli v úterním čtvrtfinále play off nad Vítkovicemi 3:2 a ujali se vedení v sérii 1:0 na zápasy. Hrdinou Ocelářů byl autor dvou branek Martin Růžička. Vítěz základní části Liberec o semifinále bojuje s Mladou Boleslaví (zatím 3:0). Zápasy můžete sledovat v podrobné on-line reportáži na Sport.cz, utkání Liberce vysílá O2 TV.

Třinečtí hokejistů se radují z prvního gólu, který vstřelil do vítkovické branky Martin Adamský.

Vítkovický brankář Patrik Bartošák, slavící Tomáš Marcinko z Třince a Josef Hrabal z Vítkovic během čtvrtfinále play off.

David Květoň z Vítkovic a Ondřej Kovařčík z Třince v akci během čtvrtfinále play off.

Brankář Vítkovic Patrik Bartošák, Petr Šidlík z Vítkovic a Jiří Polanský z Třince v akci během čtvrtfinále play off.

Brankář Patrik Bartošák z Vítkovic a Vladimír Dravecký z Třince v akci během čtvrtfinále play off.

Pořadatelé v Třinci uklízejí střepy poté, co vítkovičtí hráči při rozbruslení rozbili jedno z ochranných tvrzených skel za brankou.

Zleva Šimon Stránský z Vítkovic, Milan Doudera a Martin Růžička z Třince v akci během čtvrtfinále play off.

Zleva brankář Vítkovic Patrik Bartošák, Ondřej Kovařčík z Třince a Josef Hrabal z Vítkovic během čtvrtfinále play off.

Oceláři skončili po základní části v tabulce druzí a do duelu s Vítkovicemi šli jako favorit. Brzy šli také do vedení zásluhou Adamského. Krátce před polovinou duelu se při přesilovce prosadil Martin Růžička a zdálo se, že Třinec mašíruje k jasné výhře.

Vítkovice zápas nezabalily a Tybor ještě před druhou přestávkou vrátil hosty do hry. V jejich brance opět zářil skvělý Bartošák a tak byl rozdíl je skóre pořád jen těsný. V závěrečné části hry Třinec opět odskočil na rozdíl dvou gólů, když početní výhodu opět zúročil Martin Růžička. Klid ale Oceláři stále neměli. Necelých pět minut před koncem totiž Tybor opět korigoval. Hosté pak zkusili odvolat brankáře, ale další branka už nepadla.

Liberec vstupuje do play off jako král první části sezony, získal Prezidentský pohár za vítězství v základní části. Boleslav se do bitvy o semifinále dostala přes Zlín, který přehrála 3:2 na zápasy v předkole vyřazovacích bojů.

Bílí Tygři vyhráli základní část potřetí za uplynulé čtyři ročníky nejvyšší soutěže. V roce 2016 slavili historicky první extraligový titul. Čestné buly před vypuknutím série pod Ještědem provede zápasník MMA Karlos Vémola.