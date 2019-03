Chyběl nám instinkt zabijáka, posteskla si opora Plzně po ztraceném zápase s Olomoucí

Brankář Olomouce Branislav Konrád, jeho spoluhráč David Ostřížek a plzeňský Jan Kovář v akci během druhého čtvrtfinále play off.

„Po vedení 2:0 jsme trochu zalezli a přestali hrát. Chyběl nám instinkt zabijáka, který jsme měli v prvním utkání," mrzelo centra elitní formace. Jeho mužstvo se v první třetině skvěle pohybovalo, pak ale ubralo plyn, čehož Hanáci dokonale využili. „Dali jsme soupeři šance a ten toho využil. Přičuchli si k tomu a pro nás bylo těžší dostat se do toho zase zpátky," povzdechl si.

Holec s Jerglem poslali souboj do prodloužení, které trvalo jen 140 vteřin, když osamocený Holec doklepl kotouč do sítě. „Chtěli jsme hrát hlavně aktivně, zkusit to rozhodnout na naši stranu. Jenže nakonec z toho bylo jenom pár střídání. Puk se odrazil na jejich hokejky před prázdnou bránu a bylo hotovo," ušklíbl se Kovář.

Hokejisté Olomouce se radují z vítězství v prodloužení na plzeňské ledě.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Diváci zažili šok. Přitom po pondělní kanonádě byli namlsaní a za příznivého stavu očekávali, že modrobílí protivníka dorazí dalšími trefami. „Měli jsme se víc tlačit do brány a přidat třetí gól, kterým bychom se uklidnili. Nedá se nic dělat, série je 1:1 na zápasy a jedeme dál," burcuje Kovář.

Domácí příznivci opouštěli arénu rozladění, k žádným vulgaritám ale během duelu nedocházelo, fandilo se slušně. „Bylo to v pohodě, po trestu máme nějaký vztyčený prst, nějaké varování a doufám, že si to diváci vzali za své," těšilo Kováře.