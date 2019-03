Bartošákova kouzla na Růžičku nestačila. Když pálí z první, těžko se to chytá, řekl vítkovický gólman

Podle rozbitého tvrzeného skla za Vítkovickou brankou už při rozbruslení se zdálo, že více nabuzení na úvodní bitvou jsou hosté. Nebyla to ale úplně pravda. Třinec do čtvrtfinále vletěl s obrovskou chutí a zásluhou Adamského, který se do domácí sestavy vrátil po dvouměsíční přestávce, už v 5. minutě vedl.

I ve zbytku utkání domácí dominovali, nejviditelněji ve střelbě (44:17), Patrik Bartošák ale statečně odolával. Když Martin Růžička ve 30. minutě zvyšoval v přesilové hře na 2:0, byla to už třiatřicátá třinecká střela v utkání.

„Šli jsme si za tím vítězstvím trpělivě. Víme, že mají dobrého gólmana a tím, že nám tam ty góly nepadají, jsme se vůbec nestresovali. Máme prostě první vítězství," vykládal Růžička, který překonal Patrika Bartošáka dvakrát střelou bez přípravy.

„Extraligový top střelec světového kalibru to dvakrát dostal na první a pověsil mi to tam. Druhý gól si trošku vyčítám, zůstal jsem trošku níž v bráně, ale jak on to dostane na ránu z první, tak se to těžko chytá. Musím sjíždět trošku víc na něho, zmenšit úhel. Když si na to dám pozor, tak už si pohlídám do dalších zápasů," sliboval vítkovický gólman.

I Vítkovice měly dvougólového střelce. Šimona Hrubce dokázal překonat pouze Radoslav Tybor, i když při úvodní brance s vydatnou pomocí bránícího Matyáše. „Bohužel jsme absolutně nevyužili euforii z postupu přes Spartu. Až posledních deset minut jsme hráli to, co jsme měli. Ale prohráli jsme jen jeden zápas a série pokračuje," řekl slovenský útočník Vítkovic. „Prohrávali jsme hodně osobních soubojů, nedokázali jsme se prosadit v útočném pásmu, to se musí změnit. A hlavně do zápasu vstoupit úplně jinak," naznačil Tybor.