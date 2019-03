Liberec nedal Boleslavi šanci. Kecat s nimi nemá význam, hlásí Šmíd

V šesté minutě Ladislav Šmíd odstartoval demolici Mladé Boleslavi střelou od modré, kterou šikovně tečoval Jaroslav Vlach. Po první třetině vedli Bílí Tygři už 3:0 a po čtvrtém gólu v úvodu druhé části vyhnali z branky Jana Růžičku. Vítěz základní části vstoupil ve velkém stylu do play off a první duel ovládl jasně 5:1.

Dlouhá, dvanáct dnů dlouhá zápasová pauza na vás nebyla vůbec znát. Jak jste to cítili na ledě?

Před zápasem jsme si řekli, že speciálně první třetina musí být extrémně jednoduchá, že to musíme hrát k nim do pásma a napadat je. Těžká série se Zlínem v předkole je určitě nějaké síly stála. Řekli jsme si, že to musíme hrát u nich v pásmu.

Z toho pak plynuly i vaše trochu šťastné góly, že? Jeden byl vlastní, druhý polovlastní.

Samozřejmě. Naše góly nebyly úplně na krásu, ale vyplynuly z tlaku do brány, kam jsme se všechno snažili hrát a kluci tam chodili. Pak to tam propadlo nebo si to tam brankář srazil. Kdyby tam ovšem kluci nešli, tak by tam asi (puky) nespadly. Tyhle góly nás trochu uklidnily a psychicky to už bylo jednodušší. Už tam nebyl takový tlak, jaký by asi byl, pokud by to bylo dvě třetiny 0:0.

Tyler Redenbach (vpravo) a Jakub Valský z Liberce se radují z gólu.

Radek Petrášek, ČTK

Byl nějaký gól zlomový?

Těžko říci, spíše jsme si za tím šli, střídání po střídání. Získávali jsme energii ze hry předchozí lajny. Ať tam byla první nebo čtvrtá, tak si každý odpracoval svý. Všichni jsme makali, hráli poctivě a pokorně. Jde sice jen o zápas číslo jedna, ve čtvrtek nás čeká druhý, ale máme se od čeho odrazit.

Hned v sedmé vteřině jste hráli přesilovku, pomohla vás nastartovat?

Určitě. Pro ně to bylo takové nešťastné, ale samozřejmě přesilovky pomohly a tým nakoply. Už v početní výhodě jsme měli nějaké střely a bylo tam ohrožení pro jejich branku, což na sebevědomí také přidá. Jak jsem již řekl, měli jsme se od čeho odrazit.

Jakub Valský (druhý zprava) z Liberce před brankářem Mladé Boleslavi Janem Růžičkou.

Radek Petrášek, ČTK

Čekáte druhý zápas jiný?

Když se podíváte na další série, tak zápasy jsou hodně vyrovnané. První je za námi a už se budeme připravovat na ten čtvrteční. Boleslav se určitě nevzdá. To víme. Do dalšího půjdeme jako teď. Je to o nás. Nezabýváme se jimi. Jasně, řekneme si, co hrají za systém, ale jinak je to o nás. Tak to bylo celou sezonu, a proto jsme tam, kde jsme. Doufám jen, že to bude pokračovat.

Jde o derby, ale extrémně vyhecované utkání to nebylo. Změní se to?

Může to přijít, ale říkali jsme si, že musíme hrát extrémně koncentrovaně. Kecat s nimi nemá žádný význam, je potřeba to ukázat na ledě a porazit je hokejově.