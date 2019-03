Gól v desáté vteřině? Neznám, nikdy jsem v první lajně nehrál, radoval se Svačina

Co se dá stihnout za deset vteřin? Nejlepší sprinteři uběhnou sto metrů, obyčejný smrtelník si stěží stihne zavázat tkaničku od bot. A třinecký Vladimír Svačina? Tomu stačilo deset vteřin od úvodního buly k tomu, aby ve druhém čtvrtfinále proti Vítkovicím získal pro svůj tým vedení. Oceláři následně přidali góly ještě dva a ujali v sérii vedení 2:0 na zápasy.

„Růža mi to posunul, byl jsem v jízdě, objel jsem Hraboše (Josefa Hrabala) a zkusil vystřelit na zadní tyčku, překvapit brankáře. A myslím, že jsem to trefil dobře. Pro nás důležitý moment dostat se takhle ze startu do vedení," vykládal po výhře 3:0 odchovanec vítkovického hokeje Svačina.

„Nikdy jsem myslím v první lajně nehrál, takže jsem nemohl dát rychlejší gól. Ve Vítkách jsem hrál druhou, v Liberci taky, někdy i třetí. Ale je jedno, jestli padne ve třetí minutě, nebo v desáté sekundě. Důležité bylo, že jsme vedli," říkal Svačina, jenž se proti mateřskému klubu se prosadil úplně poprvé. „Nechal jsem si ho na nejlepší chvíli," culil se.

Převaha vítkovických hráčů v čele s brankářem Patrikem Bartošákem se snaží zabránit ve vstřelení gólu Tomáši Marcinkovi z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Pokud se při první brance mohl Patrik Bartošák pod maskou trochu červenat, protože tyhle rány je zvyklý chytat, u druhé měl hromadu smůly. Rána polského útočníka Arona Chmielewského se od tyčky odrazila pod Bartošákovy betony a vítkovický gólman si puk do branky srazil sám. „Byla to velká klika, že ten puk skončil za čárou. Gólman asi moc neviděl. Chtěl jsem jen vystřelit a trefit bránu," radoval se Chmielewski.

Vítkovice odehrály druhé utkání v Třinci výrazně lépe, ovšem s horším výsledkem. „Už jsme nebyli tak vyjukaní, že hrajeme s Třincem čtvrtfinále a hráli jsme to, co jsme měli. Trošku více jsme si i více dovolili a dokázali jsme si vytvářet šance, což včera moc nebylo," připustil útočník Vítkovic Ondřej Roman.

Druhý gól Třince. Zleva brankář Vítkovic Patrik Bartošák, který si betonem zasunul puk do branky, dále David Cienciala z Třince a Šimon Stránský z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Sice jsme hned z první střely dostali gól, ale potom už naše hra měla nějaké parametry. Bohužel bez gólu se vyhrát nedá. Musíme se do branky více tlačit, dávat špinavé góly, které rozhodly sérii se Spartou," přidal se Jakub Lev.