Rána pukem do zubů poslala Chmielewského na sál. Pauzu ale odmítl. Hraje se play off, měl jasno

Třetí gól v extraligovém play off v kariéře vstřelil ve druhém utkání čtvrtfinále proti Vítkovickým třinecký útočník Aron Chmielewski. První ale s celoobličejovým krytem, který musí nosit poté, co dostal na tréninku pukem přímo do zubů a o čtyři přišel. „Kamarád netrefil branku. To se stává. Byl jsem zrovna za bránou, neměl jsem tam co pohledávat," smál se jediný polský hokejista v extralize. Třinec porazil Vítkovice 3:0 a v sérii vede 2:0 na zápasy.

Váš gól na 2:0 byl poměrně kuriozní. Nejprve zvonila tyčka a pak si brankář Bartošák puk kopl sám do branky. Stihl jste to sledovat?

Měl jsem štěstí. Důležité ale bylo vyhrané buly od Davida Ciencialy. Dostal jsem potom puk na jedničku od Ondry Kovařčíka, gólman asi moc neviděl, měl před sebou hodně hráčů. Chtěl přes ně vystřelit a trefit bránu. Měl jsem kliku, že puk skončil za čárou.

Vyhráli jste výraznějším rozdílem, ale nebyly Vítkovice ve druhém utkání silnější?

Byly tvrdší, důraznější, využily své fyzické parametry. Víc bojovaly, byly na nás lépe připravené. Výsledek to neukazuje, ale byl to těžší zápas. Podržel nás Šimi (Šimon Hrubec). Moc jsme to potřebovali. Ale dokázali jsme si vytvořit hodně šancí a tři jsme využili, takže super.

Jaké budou odvety v Ostravě?

Budou ještě těžší, přijde více diváků. Víme, jaké to tam je. Bude to hra chyb a myslím si, že to bude o jednu branku. Těším se na to.

Hrajete s krytem obličeje. Co se vám stalo?

Ve čtvrtek na tréninku kamarád netrefil branku.

Pořád je kamarád?

Jasné, to se stává. Byl jsem zrovna za bránou, neměl jsem tam co pohledávat. Máme na tom rovný díl viny, padesát na padesát.

Kolik zubů vám chybí?

Spravil mi to kamarád zubař. Chybí mi jich hodně, ale v poslední době jsem ztratil čtyři. Hlavně jde o kořeny. Kdyby se to týkalo jen čistě zubů, hrál bych normálně s plexi, protože ten celoobličejový kryt mi strašně vadí.

Byl to složitý zákrok?

Byl, tři a půl hodiny na tom pracoval. I pro mě to bylo těžké, furt s tou držkou otevřenou (smích). Nepříjemné pro mě a asi i pro něho.

Nepřemýšlel jste, zda raději nějaké zápasy nevynechat?

Vůbec. To je play off. Nepamatuju zápas, kdy jsem se cítil na sto procent zdravý. Že by mě nic nebolelo. Hokej je tvrdá hra a já mám rád srážky.