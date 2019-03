Specifické utkání. Tak se většina aktérů vyjadřovala o extraligovém duelu mezi hokejisty Chomutova a Karlových Varů v rámci předposledního kola skupiny play out. Domácí celek postrádal převážnou většinu členů kádru kvůli střevním potížím po svačince v podobě tataráku v kabině. I ve zdecimované sestavě Chomutov vyhrál 3:2 po nájezdech, ale nic to nezměnilo na jeho údělu s účastí v blížící se baráži o udržení. „Hlavně potřebujeme, aby se marodící hráči uzdravili," přál si chomutovský trenér Vladimír Růžička s výhledem do rozhodujícího měsíce sezony.

Zažil jste někdy podobné zdravotní patálie mužstva po otravě jídlem?

Je vidět, že člověk se může dočkat všeho. Pro nás je to komplikace před baráží. Musím věřit, že do pondělí nebo do úterý se dají kluci do pořádku, protože už příští pátek vstupujeme do dalších bojů.

Co bylo příčinou střevních problémů u vašich svěřenců?

Byla to normální svačina, kterou si hráči sami řeší v kabině. Víceméně kdo si to dal, tak všichni špatně dopadli. V jídle bylo bohužel něco špatného.

Přesto jste i v silně kombinované sestavě zdolali Karlovy Vary. Jak to berete?

Junioři, kteří nastoupili do utkání, si s tím poradili. Velice dobrý výkon od druhé třetiny se také odrazil na výsledku. Brankář Dominik Pavlát chytal dobře. A o to víc si výhry vážíme, že jsme byli oslabeni o absence zkušených hráčů. Jelikož nám scházelo osmnáct až devatenáct hokejistů áčka, vzali jsme kluky z juniorky. Někteří jsou šikovní a hráli námi už v přípravě.

Soupeř už měl jistotu záchrany.

Samozřejmě Vary hrály trošku jinak, než kdyby se ještě bojovalo o něco. Ale pořád je to extraligové utkání a počítá se výsledek.

Už znáte prvoligové protivníky v baráži. Co na ně říkáte?

Je jedno, s kým hrajete. Všechna čtyři mužstva z první ligy mají velkou kvalitu. Nejen Kladno a Budějovice, co jsou v baráži, ale i Vsetín a Jihlava. Baráž bude těžká, ale uděláme všechno, abychom v extralize zůstali. Hlavně, abychom byli zdraví.