Plzeň na Hané dohnala ztrátu, přesto padla. Selhali jsme v efektivitě, mrzelo Čerešňáka

„Měli jsme šance, jenom jsme je nedokázali využít. Byly tam tutovky. Selhali jsme v efektivitě, což rozhodlo," posteskl si slovenský obránce Peter Čerešňák po porážce 2:3 v prodloužení.

Ráz utkání dlouho určoval brzký zásah devatenáctiletého mladíka Galvase, jenž otevřel skóre po 51 vteřinách hry. „Na začátku jsme bohužel zaspali," štvalo útočníka Miroslava Indráka. Hanáci se dostali na koně, bojovali, hráli urputně, a navíc v závěru druhé třetiny přidali pojistku, o níž se s notnou dávkou štěstí postaral Strapáč.

„Olomouc si to i v sezoně umí pohlídat, když vede. Umí to zavřít. Je na nás, jestli se přes to umíme prosadit, nebo ne," utrousil Čerešňák. Jeho tým se však dokázal k vyrovnání prokousat. Nejprve snížil Němec a čtyři minuty před koncem základní hrací doby vystřelil hostům prodloužení z úhlu Indrák. Plzeňská touha po obratu byla značná. Jenže radost zásluhou rány Jergla, který se trefil v každém duelu této série, vytryskla v táboře domácích.

„Šance jsme měli a zápas mohli rozhodnout už dřív. Olomouc ke konci bohužel dostala pološanci a hned z toho padl gól," lamentoval Čerešňák. Západočeši sice zahájili čtvrtfinále osmigólovou kanonádou, v pátek se ale na góly nadřeli stejně jako v druhém utkání před vlastními fanoušky. „Olomouc byla podle mě pořád stejná. Hraje zezadu na brejky a dává z toho góly," vykládal Indrák, jenž nabádá k většímu důrazu. „Cesta je tlačit se do brány, bohužel nám to kromě prvního zápasu trochu hapruje. Musíme doufat, že se nám něco odrazí a spadne to tam."

Loni i před třemi lety skončila čtvrtfinálová série mezi oběma soupeři vítězstvím Plzně 4:1 na zápasy, tentokrát se ale historie opakovat nebude. Olomoučtí jsou navíc k semifinálovým branám blíž. „Je to hezké, ale nic to neznamená. Koukáme se už na další zápas," krotí euforii olomoucký forvard Petr Strapáč.

Čtvrtý souboj se hraje dnes od 17 hodin. Výhodu domácího prostředí má opět Olomouc.