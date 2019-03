Kometa je jako první tým v semifinále, Hradec mistra neskolil ani na čtvrtý pokus

Hokejisté Komety Brno slaví postup do semifinále extraligy. Šampion z minulých dvou let porazil ve čtvrtém čtvrtfinále doma Hradec Králové 3:2 a ovládl sérii 4:0 na zápasy. Hattrickem zařídil dnešní triumf útočník Martin Zaťovič, který rozhodl v čase 54:44 v přesilové hře. Kometa vyhrála sedmou sérii play off za sebou.