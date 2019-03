Zákrok na Eberleho? Žádný záměr, ale nešťastná náhoda, litoval olomoucký obránce Švrček

Gól, který padl při vašem vyloučení, byl asi rozhodující souhlasíte?

Je to zřejmě tak. Plzeň to nastartovalo a přidala druhý gól. Na druhé straně, i potom jsme dál bojovali, a ještě nebyli zcela bez šancí. Bohužel, když jsme snížili na 2:1 a šli do tlaku, špatně jsme střídali, přišla další přesilovka a třetí trefa. Strašná škoda, chyběla tak minutka, abychom srovnali. Příležitostí jsme měli dost a přibývaly. Plzeň byla ke konci šťastnější.

Jak jste zákrok na Jana Eberleho, po kterém jste šel ty čtyři minuty pykat, viděl?

Byla to nešťastná náhoda, žádný záměr. Byl jsem v ostrém souboji se Strakou, dojížděli hráči před bránu, byli v plné jízdě a Eberle najel na moji hokejku, kterou jsem měl zrovna zvednutou. I rozhodčí říkal, že to tak vnímá. Bohužel, za hůl si zodpovídám, byl tam krvavý šrám, tak jsem dostal čtverku a inkasovali jsme.

Zleva Jakub Galvas z Olomouce a Václav Nedorost z Plzně.

Luděk Peřina, ČTK

Jinak bylo ale utkání opět naprosto vyrovnané...

Je to tak. V první třetině na nás vletěli, všude jich bylo plno, ale ve druhé se to otočilo a navrch jsme zase měli my. Škoda, že jsme nevstřelili nějaké góly. Šancí jsme měli spoustu. Třetí třetina už byla vyrovnaná, jen jsme dali o gól méně.

Dvakrát jste prohrávali o dvě branky a vždycky jste dokázali snížit a vykřesat tak naději. V závěru jste byli blízko k vyrovnání a k dalšímu prodloužení. Prohrát po takovém průběhu asi mrzí. Jste hodně zklamaní?

Rozhodně nejsme. Myslím, že jsme podali výborný výkon, akorát tomu chyběl ten jeden gól, co by nám zajistil prodloužení. Nemá cenu to však řešit. Vracíme se do Plzně, nachystáme se na ně a budeme tam chtít vyhrát. Bez šancí nejsme.

Potyčka před brankou Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

Hodně povzbudivé pro vás asi je, že se vám daří držet na uzdě elitní formaci Plzně, byť Gulaš vám dnes jeden gól dal. Čím to, že vám to na ně tak jde?

Snažíme se hrát na každého stejně, nepříjemně, do těla. Nedíváme se na to, jde-li o Gulaše, Kováře nebo třeba Indráka. Hrajeme prostě šedesát minut naplno, ať je na ledě kdokoliv.

Máte za sebou už čtvrtý zápas a další minimálně před sebou. Emoce pracují, ostrých soubojů na hraně přibývá a zřejmě to bude v tomto směru gradovat...

Rozhodčí to drží zkrátka, pískají dobře, nejsou žádné výkyvy. Nervy sice pracují, je to 2:2, hrajeme proti favoritovi, který chce stejně jako my uspět... Myslím však, že to bude dál probíhat jako dosud v duchu fair play.