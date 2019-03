Musíme to tam domlátit, dávat špinavé góly jako proti Spartě, říká vítkovický Lev

Z třineckého ledu odjížděli po dvou prorážkách (2:3 a 0:3) zklamaní. Čtvrtfinálovou sérii ale Vítkovice zdaleka nebalí. Budou chtít navázat na výkony z domácího ledu, na kterém z posledních šestnácti zápasů patnáct vyhráli. Skvělou sérii přerušil ve 47. kole základní části ovšem právě Třinec (4:3). „Víme, že doma musíme za každou cenu zabrat. Hraje se na čtyři výhry a vedení 2:0 ještě není konec. Půjdeme do toho naplno a zkusíme doma oba zápasy vyhrát a vrátit sérii zpátky do Třince,“ řekl útočník Jakub Lev před třetím utkáním čtvrtfinále (neděle 15 hodin).

V čem je pro vás Třinec nejvíc nepříjemný?

Mají čtyři vyrovnané lajny, kvalitu ve všech lajnách ať už jsou to útočníci, obránci či gólman. Je to velmi vyrovnaný tým.

Prohráváte 0:2, bude to teď těžší psychicky, nebo fyzicky?

Tak to... Těžko říct. Nevím, co bych odpověděl.

Může na vás být fyzicky znát předkolo se Spartou?

Nemyslím si, že bychom na tom byli fyzicky hůře než Třinec. Možná v prvním utkání jsme trochu ze začátku potřebovali rozjet nohy, ale třetí třetina už byla lepší. Druhý zápas byl vyrovnaný, co se týče fyzických soubojů. Dostali jsme gól hned z první střely, ale potom už naše hra měla nějaké parametry. Většinu utkání jsme plnili to, co jsme měli. Bohužel jsme nedali gól a bez gólu se vyhrát nedá.

Co musíte udělat, aby se vám podařilo doma dvakrát vyhrát?

Dávat góly a dát jich více než Třinec. Šance jsme měli, musíme je jen proměnit. Ještě více chodit do brány, tlačit se tam a dávat ty špinavé góly, které rozhodly tu sérii se Spartou. To tam musí být. A když to tam bude, talk máme s Třincem šanci doma uspět. Jsou před námi dvě domácí utkání, které potřebujeme zvládnout.

Jak překonáte nepříjemnou obranu ve středním pásmu, přes kterou jste se nedokázali v Třinci téměř vůbec prosadit?

Zlepšit tu první přihrávku, kterou překonáme ty napadající hráče, aby trochu propadli. Když se jednodušeji dostaneme od nás z třetiny, tak dokážeme Třinec dostat pod tlak. Musíme si to házet k nim a být nepříjemní.

Ondřej Roman uvedl, že spoléhá na větší domácí kluziště. Co vy? Je to šance rozjet se a dostat se do střelecké pozice?

To je těžké. Ondra na to spoléhá a já spoléhám na to, že musíme přidat důraz do brány a domlátit to tam.

Takže více potyček?

To zase ne. My potřebujeme dávat góly a být úspěšní. Potyčky v každém zápase přijdou, ale abychom se na to soustředili, nebo abychom se jen prali, to nechceme. Když se budeme celý zápas prát a prohrajeme nula tři, tak je to k ničemu.