Pokud se chceme vyhnout ostudě, musíme už vyhrát, říká vítkovický obránce Trška

Ani ve třetím utkání čtvrtfinále nedokázali hokejisté Vítkovic porazit třinecké Oceláře. V sérii prohrávají 0:3 a jsou na pokraji vyřazení z play off. „Něco tam je špatně, ale já opravdu nevím co. Asi rozhoduje zkušenost," hledal marně důvod nepříznivého vývoje slovenský obránce Vítkovic Peter Trška.

Třinec jste poprvé přestříleli, ale snížení skóre přišlo až v poslední minutě. Co bude potřeba změnit?

Určitě dát více než jeden gól. Minule jsme nedali gól žádný, dnes jen jeden. To je strašně málo.

Dá se alespoň odpíchnout od toho výkonu? Ten byl výrazně lepší než v Třinci...

Asi se dá, ale musíme přidat. Myslím si, že to je prozatím z naší strany slabé.

Radost hráčů Třince z první vstřelené branky. Zleva David Musil, autor gólu Michal Kovařčík a David Cienciala.

Petr Sznapka, ČTK

V čem je to slabé? Třeba v tom, že se vám nedaří procházet střední pásmo?

Ano, daří se nám to jen velmi těžko. Oni tam stojí všichni a naše odpověď na tuhle hru je velmi špatná.

Zaskočili vás precizně obranou středního pásma? Během sezony tuto hru příliš nepraktikovali...

Ani nevím. Mám v sezoně odehráno zatím jen nějakých dvacet zápasů, takže nevím.

Brankář Vítkovic Patrik Bartošák inkasuje první gól zápasu, který vstřelil Michal Kovařčík z Třince.

Petr Sznapka, ČTK

Třinec takto hraje od začátku play off. Nehledali jste recept, jak tuhle zbraň překonat?

Přemýšleli jsme, co s tím, jen je to z naší strany zatím špatné. Nevím osobně jak to přes ně přejít nebo co udělat více, abychom středním pásmem prošli snáz. Je jich tam strašně moc.

Jaké je rozpoložení v kabině? Prohráváte 0:3, což je velmi složité otočit. Co s tím?

Sice je to otřepaná fráze, ale hraje se na čtyři vítězné zápasy. Pokud se chceme vyhnout ostudě, tak v pondělí musíme jednoznačně vyhrát. Protože když sérii prohrajeme ve čtyřech zápasech, tak to ostuda prostě bude.

Gól v závěru jste dali v přesilovce, nicméně to byla první využitá v sérii. Tyhle góly asi chybí, viďte?

Přesilovky jsou z naší strany špatné už takový patnáctý zápas v řadě. Tedy od té doby, co jsem se vrátil po zranění a hraju je, tak to nefunguje. Dali jsme jeden gól z přesilovky za tři zápasy? To je strašně málo. Strašně málo.