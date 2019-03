Takto se plní sny. Historická tečka českého supertalentu mezi chlapy

Šest měsíců hokejového života proměnil v neuvěřitelnou jízdu. V šestnácti letech a v nejvyšší české soutěži. Litvínovský supertalent Jan Myšák v polovině září naskočil do extraligy. Uběhlo půl roku a hvězdička končila sezonu v roli nejmladšího kapitána v nejvyšší české soutěži. Myšák navíc vyhrál bodování ve skupině o konečné umístění.

„Je pro mě čest, být kapitánem, byť to byl jen jeden zápas. Všichni víme, že kapitánem je Tráva (Michal Trávníček), jen jsem ho zastoupil, protože nehrál. Bylo to nádherný, splněný sen. Pan Šlégr mi to řekl na poradě, byl jsem překvapený," řekl po vítězném utkání s Chomutovem šťastný Myšák.

Když v září naskočil do Tipsport extraligy, bylo mu 16 let, 2 měsíce a 21 dnů. V minulé sezoně nastřílel ve 12 zápasech za mladší dorost 41 gólů. Za starší dorost stihl 36 utkání a 30 branek. V září už ale válel mezi chlapy a překonal i Roberta Reichela, ikonu českého hokeje.

„Je to talent nejen litvínovského hokeje, ale i českého. Patří možná k nejlepším hráčům v Evropě. Prokázal, že je schopen hrát dospělý hokej," chválil ho už před sezonou bývalý litvínovský trenér Milan Razým.

„Když jsem byl malý, kluci mi byli vzorem, koukal jsem na ně s otevřenou pusou a obdivoval je. Pomáhají mi úplně ve všem," vykládal natěšený a vděčný Myšák před sezonou. Mezi elitu vtrhl bez respektu a dal o sobě vědět.

V základní části odehrál 31 utkání, ve kterých si připsal sedm kanadských bodů (3+4). Na několik týdnů ho navíc vyřadilo zranění. „Byly to dva měsíce, musím přiznat, že to bylo asi k dobru. Pár věcí jsem si uvědomil. Problém byl asi v hlavě - diváci, nervozita. Trochu jsem se zklidnil, chodil jsem i na mentální koučink," přiznal po posledním utkání pro Verva TV kapitán Myšák. S céčkem na dresu se ukázal, když mu bylo 16 let a 273 dní.

Litvínovský supertalent Jan Myšák před startem sezony

Sezonu mezi chlapy zakončil jako neproduktivnější hráč ve skupině o udržení. V šesti zápasech nasbíral 9 bodů (5+4). "Užil jsem si to, dostal jsem prostor v přesilovkách, oslabeních. Hrál jsem všechno, měl jsem velký ice time," děkoval na dálku trenérům za důvěru.

Stačilo šest měsíců a dal o sobě pořádně vědět. Jak tedy obrovský talent hodnotí polovinu výjimečného roku? „Bylo to vachrlatý, spíš bych z toho udělal graf. Na začátku to bylo nahoře, pak zase trochu horší, ale myslím, že konec se mi povedl," dodal Myšák, který už má v hlavě letní přípravu, aby se v sezoně 2019/2020 předvedl ještě v lepším světle.