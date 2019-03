Kouč Boleslavi byl z bitvy nadšený, Havlín chválil Willa. Čaroděj! vysekl mu poklonu mladík

„Strašně důležitý bod. Zvedli jsme se, hodili už třetí zápas za hlavu a drželi se až do konce svého plánu. I když to chvílemi možná tak nevypadalo, protože Boleslav měla spoustu šancí a byla hodně nebezpečná," ulevil si po čtvrté čtvrtfinálové partii obránce Bílých Tygrů Tomáš Havlín.

Právě 22letý bek se stal jednou z ústředních postav infarktového závěru, když za stavu 1:1 propálil od modré Slovince Gašpera Krošelja. „Nějak to tam spadlo, ani nevím jak. Někudy to prostě proletělo," usmíval se mladík, který odehrál velmi dobré utkání a v extraligovém play off se trefil vůbec poprvé v kariéře.

David Němeček (vlevo) z Mladé Boleslavi a Jan Ordoš z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Vzápětí skóroval také Vlach a vypadalo to, že parta Filipa Pešána už pohodlně dokráčí k třetí výhře v sérii. Jenže Boleslav čtyři minuty před koncem zkusila hru v šesti, Šťastný snížil a v samém závěru viselo vyrovnání doslova ve vzduchu.

„Roman chytal fantasticky, tlak soupeře trval dlouho a Wilda (Roman Will - pozn. red.) měl neskutečné zákroky, byl opravdu čaroděj v bráně," vysekl Havlín poklonu libereckému mágovi, jenž lapil 28 ran, a hlavně několik velkých příležitostí.

Zleva Jaroslav Vlach a Jan Ordoš, oba z Liberce, se radují z gólu.

Radek Petrášek, ČTK

„Celý zápas byl těžký. Boleslav je silný soupeř a všechny zápasy byly vyrovnané," přiznal Will. Mezi tyčemi to neměl od začátku snadné. Středočeši se favorita opět nezalekli, bojovali a nešetřili důrazem. Mohutný aplaus sklidil obránce Kurka za ukázkový bodyček na hostujícího Libora Hudáčka, jenž se po čistém zákroku ocitl ve vzduchu. „Byly to krásné dvě, tři sekundy, Zalítal jsem si, ale tohle je play off. Trefil mě pěkně, klobouk dolů. Doufám, že budu v highlights," smál se liberecký útočník.

Výkon domácích borců ostatně ocenil i Miloslav Hořava. „Sice jsme prohráli, ale zápas byl skvělý. Jsem nadšený z obou mužstev, strašně se mi to líbilo," tvrdil kouč Bruslařů.