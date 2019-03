Liberecký Vlach přijde za ránu Klepišovi o deset procent z platu

Liberecký útočník Jaroslav Vlach přijde o deset procent z platu za to, že v třetím čtvrtfinále play off hokejové extraligy udeřil rukavicí do obličeje mladoboleslavského Jakuba Klepiše. Pokutu mu uložil předseda disciplinární komise extraligy Viktor Ujčík po podnětu Mladé Boleslavi.