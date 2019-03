Hráči porážku ustáli, šéf Vítkovic Pavlík nikoliv. Vtrhl mezi rozhodčí a vynadal jim

Touha prodrat se po letech nakukování do play off konečně mezi čtyři nejlepší týmy hokejové extraligy se Vítkovicím znovu rozplynula ve čtvrtfinále. Stejně jako v minulé sezoně s Kometou Brno prohráli tentokrát 0:4 i s Třincem. Hráči i trenér Jakub Petr porážku ustáli, jejich šéf Aleš Pavlík nikoliv.

Po utkání rozlícený majitel klubu a šéf Asociace profesionálních klubů ledního hokeje Pavlík vlétl do kabiny rozhodčích a hlavnímu sudímu Janu Hribikovi, který čtvrté utkání řídil společně s Romanem Mrkvou a čárovými Danielem Hynkem a Michale Zíkou, od plic vynadal. „Po skončení utkání vstoupil do kabiny rozhodčích a obvinil Jana Hribika, že je zkorumpovaný, že se mu vysmívá, a že úmyslně poškodil domácí tým. Celý výstup zakončil slovy: Ty hajzle," píše se v zápise o utkání.

Hráči křivdu necítili. Nebo o ni nemluvili. „Já věřím, že rozhodčí pískají to, co vidí. Je to jejich svědomí," řekl vítkovický útočník Jakub Lev. „Bolí nás to hodně, ale Třinec byl lepší a byl efektivnější. Tu sérii vyhrál zaslouženě," dodal zkušený hokejista, který se v sérii proti Třinci gólově neprosadil.

Brankáři Patrik Bartošák (vlevo) z Vítkovic a třinecký Šimon Hrubec se zdraví na konci zápasu

Jaroslav Ožana, ČTK

„Věděli jsme, že jestli máme šanci uspět, tak se jim budeme muset vyrovnat v bojovnosti. To se myslím povedlo, ale ve všech ostatních aspektech nás předčili. Herně i v brance. Musíme uznat, že když Třinec začal hrát, tak byli prostě lepší," krčil rameny nejlepší vítkovický hráč v play off brankář Patrik Bartošák.

Trenér Vítkovic Jakub Petr hledal klíč k porážce 0:4 na třineckém ledě. „V úvodu série jsme byli bázliví. Vůbec jsme nevyužili psychické pohody po vyřazení Sparty Praha v předkole," připustil Petr. „Rozhodují přesilovky a v nich jsme byli prostě špatní. Poslední zápas to jednoznačně odhalil. Sice jsme vedli, ale Třinec dvěma góly v početní výhodě zápas otočil a poradil si i s výhodou pěti proti třem, kde získal rozhodující náskok. Bylo to podobné jako minule s Kometou," povzdychl si Petr.