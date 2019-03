Měl jsem zrovna hůl mezi nohama, usmíval se plzeňský mladík po mistrné teči

Stal se nečekaným hrdinou večera. Útočník Jakub Pour rozsekl zkraje třetí třetiny páté čtvrtfinálové bitvy nerozhodný stav a ihned se octl uprostřed těl jásajících spoluhráčů. Svým druhým zásahem v play off nasměroval hokejisty Plzně k výhře 2:0 nad Olomoucí, která bude ve čtvrtek před vlastními fandy odvracet postupový mečbol.

„Allen mi dal křížným pasem puk před prázdnou bránu. Já měl zrovna hůl mezi nohama a nějak se to snažil dostat do brány. Ještě se pak podívám, jak to tam vlastně padlo," popisoval s úsměvem devatenáctiletý mladík mazáckou teč z 42. minuty.

Jeho elegantní zakončení domácí tým ve vyrovnaném duelu spasilo. Olomouc v čele s výborným Konrádem opět skvěle bránila, měla šance a v závěru mohla vyrovnat. Dvojnásobnou početní výhodu trvající dvě minuty však trestuhodně promarnila, navíc v ní pořádně ani nevystřelila.

Jakub Pour (uprotřed) z Plzně, David Škůrek (vlevo) a Petr Kolouch u Olomouce.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Zahráli jsme ji úplně blbě. Najednou jsme se báli puku," štvalo zkušeného forvarda Hanáků Zbyňka Irgla, jenž stále čeká na první trefu v sérii.

„Klobouk dolů před našimi kluky, oni si nic loženého nevypracovali, já měl během těch dvou minut snad jeden zákrok," kontroval plzeňský brankář Dominik Frodl po první nule v extraligovém play off, na niž potřeboval devětadvacet zásahů.

Jan Eberle z Plzně se snaží překonat brankáře Olomouce Branislava Konráda. Vlevo Martin Vyrůbalík.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Třetí bod ještě Škodě stvrdil v závěru ranou Allen a parta Ladislava Čiháka má nabito na rozhodující úder. „Olomouc styl hry nezmění. Bude hrát z defenzívy, blokovat střely a snažit se udeřit z protiútoku. Musíme být pozorní," krotí nadšení Pour.