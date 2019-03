Ty hajzle a nařčení z korupce? Vítkovice pykají za řádění svého majitele v šatně sudích

Hokejové Vítkovice musejí za chování jejich majitele Aleše Pavlíka, který po pondělním čtvrtém čtvrtfinálovém utkání play off proti Třinci vešel do kabiny rozhodčích, slovně je napadl a hlavního sudího Jana Hribika nařkl z korupce, zaplatit pokutu 80 tisíc korun. Rozhodl o tom ředitel extraligy Josef Řezníček a předseda disciplinární komise soutěže Viktor Ujčík.

Pavlík po střetnutí, které Vítkovice prohrály 2:5 a po prohře 0:4 na zápasy pro ně skončila sezona, vtrhnul do kabiny rozhodčích, jimiž byli hlavní Jan Hribik s Romanem Mrkvou a čároví Daniel hynek s Michalem Zíkou.

„Po skončení utkání vstoupil do kabiny rozhodčích funkcionář domácího týmu pan Aleš Pavlík a kritizoval výkon rozhodčích. Obvinil hlavního rozhodčího Jana Hribika, že je zkorumpovaný, že se mu hlavní rozhodčí vysmívá a že úmyslně poškodil domácí tým. Celý tento výstup zakončil slovy: ´Ty hajzle,´" uvedli sudí do zápisu o utkání.

Oficiální vyjádření majitele HC VÍTKOVICE RIDERA Aleše Pavlíka k reakci na rozhodčího Jana Hribika po čtvrtém čtvrtfinále mezi Vítkovicemi a Třincem a následný verdikt disciplinárního řízení Českého hokeje a Tipsport Extraligy https://t.co/no2kaFfCWk — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) 27. března 2019

Řezníček s Ujčíkem ve středu rozhodli, že se Pavlík, jenž je zároveň prezidentem Asociace profesionálních klubů i viceprezidentem hokejového svazu, svým jednáním dopustil porušení herního i disciplinárního řádu extraligy.

Řezníček proto potrestal Vítkovice 50tisíovou pokutou za poškození dobrého jména soutěže, kterého se Pavlík dopustil tím, že bez jakýchkoli důkazů zpochybnil nestrannost hlavního rozhodčího.

Ujčík pak vynesl 30tisícový flastr za porušení herního řádu, kterým je klubům uložena povinnost zajistit, aby nikdo nepovolaný nevstupoval v průběhu zápasu, o přestávkách a po skončení utkání do kabiny rozhodčích.

Pavlík se omluvil, svého prohlášení lituje

Trest není vyšší i proto, že Pavlík svůj omyl přiznal, za pochybení se omluvil a disciplinární komisi požádal o co nejrychlejší projednání. Jako projev účinné lítosti přislíbil, že stejnou částku jako pokutu, která byla klubu uložena, věnuje na konto Nadačního fondu Ivana Hlinky, jehož účelem je podpora bývalých hráčů a ostatních činovníků ledního hokeje, nebo jejich rodin, kteří se dostali do sociálně obtížné životní situace.

„S odstupem času mě mrzí mé chování, jako i vyjádření ve smyslu, že je rozhodčí Jan Hribik zkorumpovaný. Pro dané tvrzení nemám důkazy. Byl to přešlap, kterého lituji a který se neměl stát a já se za něj omlouvám," uvedl Pavlík v oficiálním prohlášení s tím, že se proti trestu nebude odvolávat, ať už bude jeho výše jakákoliv.

Pavlík v obsáhlém prohlášení osvětlil, jak k jeho návštěvě kabiny sudích došlo. „Předně zcela otevřeně a upřímně říkám, že jakýmkoli výkonem rozhodčích nechceme omlouvat vypadnutí našeho týmu ve čtvrtfinálové sérii s Třincem 0:4 na zápasy. Jsem si velice dobře vědom faktu, že Oceláři byli jednoznačným favoritem série a podle mého názoru jsou také hlavním aspirantem na titul," odmítl Pavlík svalovat vinu za vyřazení na rozhodčí.

Zkuste se vžít do mé situace...

„Má frustrace pramenila z toho, že jsem věřil, že sportovně máme na to, abychom v sérii dokázali alespoň jednou před vlastními fanoušky vyhrát. A to především právě ve čtvrtém zápase. Já osobně jsem věřil, že po snížení na 2:3 máme na to, abychom zápas proti tak silnému a kvalitnímu týmu mohli vyrovnat a následně jej dotáhnout i do vítězného konce. Ale všechno se najednou zbortí zcela špatným rozhodnutím sudího Hribika, který nás svou viditelnou chybou (která byla potvrzena v pozápasovém hodnocení komise rozhodčích) pošle vyloučením Zdráhala na minutu a půl do oslabení tří proti pěti. Třinec svou následnou přesilovku využil a definitivně zlomil utkání ve svůj prospěch a rozhodl o zpečetění svého postupu," pokračoval vítkovický šéf.

„Zkuste se vžít do mé situace, kdy z pozice majitele klubu sledujete sportovní snažení svého týmu, víte, kolik úsilí, nervů a vlastních finančních prostředků do toho vkládáte a také vidíte, že momentálně váš tým má šanci a má na dosah tohle dílčí vítězství v sérii proti silnému Třinci a najednou vše během vteřiny zhatí špatné rozhodnutí třetí osoby a vám nezbývá nic jiného, než sledovat, že tento zápas už pravděpodobně neotočíte a nevyhrajete. To byl zdroj a důvod mé frustrace. V tu chvíli se ve mně probudily emoce, které mě dohnaly až k tomu, že jsem se vydal do kabiny rozhodčích a řekl jim tam svůj názor. Z této frustrace pak pramenila slova, která jsem řekl, ale která vyřčena být neměla. Neříkám, že je to omluva mého jednání, souhlasím, že je to neomluvitelný přešlap, ale z hlediska výše popaseného rozpoložení je to, doufám, alespoň z části lidsky pochopitelné," uzavřel Pavlík.