Olomouc po obratu odvrátila konec sezony! Plzeň promarnila mečbol, rozhodne až sedmý zápas

Plzeň mohla sérii definitivně rozhodnout, obzvlášť když po přesilovkové trefě Václava Nedorosta vedla. Kohouti ale podali bojovný výkon a po zásluze utkání otočili, když se vůbec poprvé v letošním play off trefili hned tři hráči - František Skladaný, Jan Švrček a Zbyněk Irgl. Poslední jmenovaný trefil v závěru prázdnou bránu při marném risku hostů bez gólmana.

V úvodu se dostal do dvou nadějných situací hostují Pour, ale jinak se hrálo dlouho bez šancí. V šesté minutě se málem prosadil do úniku olomoucký Nahodil, ale Čerešňák jej stihl zastavit. Hosté se pak ubránili i při dvou oslabeních po trestech Čerešňáka a Stacha. Při vyloučení domácího Škůrka už diváci viděli velké šance na obou stranách.

Zleva olomoučtí hráči Tomáš Dujsík, Jiří Ondrušek a brankář Branislav Konrád a hokejisté Plzně Jakub Pour (za brankou) a Nick Jones v šestém čtvrtfinále play off.

Luděk Peřina, ČTK

Nejdříve se v oslabení krásně dostal přes Allena Strapáč, ale při zakončení ztroskotal na Frodlově pravém betonu. Na druhé straně nejdříve Konrád vyrazil Němcovu střelu a po Kracíkově pokusu mu pomohla levá tyč.

Už při plném počtu hráčů na ledě se dostal před Frodla Ostřížek, ale plzeňský gólman opět zasáhl. Při další šanci Hanáků nestačil zakončit bekhendem Holec a dostal se mimo střelecký úhel. Sám před Frodlem neuspěl ani Jergl.

Brankář Plzně Dominik Frodl zasahuje před Davidem Ostřížkem z Olomouce v šestém čtvrtfinále play off.

Luděk Peřina, ČTK

V úvodu druhého dějství nepokořil gólmanů hostů z dorážky ani Dujsík. Ve 27. minutě se při vyloučení domácího kapitána Vyrůbalíka radovali z vedení Západočeši. Čerešňákovu střelu od modré čáry tečoval ze vzduchu Nedorost. Odpovědět mohl tečí Káňovy přihrávky Dujsík.

Olomouc se dočkala vyrovnání ve 34. minutě rovněž v početní výhodě při Kracíkově pobytu na trestné lavici. Před Frodlem zakončoval Nahodil a Eberle při snaze odpálit mu puk pomohl nešťastně ke gólu.

Přesně za čtyři minuty otočil stav Skladaný, který se u zadního mantinelu uvolnil přes Jonese, vybruslil na pravý kruh a trefil přesně bližší horní roh Frodlovy branky. Pro slovenského útočníka to byl v šestém utkání v sérii první bod a teprve třetí gól v sezoně.

Brankář Plzně Dominik Frodl inkasuje v Olomouci gól.

Luděk Peřina, ČTK

Ve 43. minutě unikli Hanáci do dvoubrankového náskoku. Švrček se dostal do přečíslení dvou na jednoho s Holcem a vyřešil situaci samostatně bombou z levého kruhu přesně k protější tyči. Pro olomouckého beka to byl také premiérový bod v letošním play off a druhý přesný zásah v ročníku.

Domácí pak po vyloučeních Kováře a Allena hráli 40 sekund v pěti proti třech, ale Plzeň odolala. Olomouc si náskok do konce utkání pohlídala. Západočeši se neprosadili ani při Kolouchově trestu.

Plzeňský kouč Čihák sáhl už necelých pět minut před koncem k power play a při ní měl velkou šanci snížit Straka, ale za Konráda puk neprotlačil. Na druhé straně plzeňští hráči zmařili příležitost Lašovi. Olomoucký gólman si poradil ještě s Allenovou ránou a 151 sekund před koncem trefil prázdnou branku Irgl, který se prosadil také poprvé v sérii.