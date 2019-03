Věřili jsme, že přes Liberec přejdeme, ale urazili jsme štěstí, litoval Látal po jedné ze svých nejtěžších sezon

„Sérii jsme ale neprohráli teď, ztratili jsme ji v prvních dvou zápasech v Liberci, kdy jsme do toho vstoupili s uspokojením, že jsme porazili Zlín, a s ostychem. Proti takovému soupeři jako je Liberec se to pak těžko honí. Neříkám, že jsme je měli smáznout, ale poslední tři utkání jsme mu byli vyrovnaným soupeřem," připomněl boleslavský útočník úvodní dva střety, kdy Severočeši na svém ledě Bruslaře pokaždé rozsekali rozdílem čtyř gólů.

Až doma ve třetí partii začal být se svými spoluhráči pro vítěze základní části nepříjemným soupeřem. „Třetí zápas doma jsme odehráli fantasticky. Oni možná přijeli trošku s tím, že je to už hotový, že na nás umí. My jsme se ale nedali. Tam jsme to nakopli. Ale neměli jsme už štěstí, které jsme asi první dva zápasy urazili," litoval 31letý forvard.

Martin Látal (vpravo) z Mladé Boleslavi a Libor Hudáček z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Do jisté míry rovněž štěstí hrálo roli i u rozhodující Birnerovy trefy z páté minuty prodloužení poslední bitvy, když se k opoře Liberce dostal puk po několika odrazech a český reprezentant střílel do odkryté branky.

„Tak to je. Kdo tomu jde víc naproti, tomu se to tam odrazí. Nabídli jsme jim bohužel přesilovku, které oni mají nejlepší v lize," vyzdvihl účinnou zbraň vítězů. Celkem soubor Filipa Pešána zatížil Boleslav ve čtvrtfinále pěti zásahy v početní výhodě. Naopak Bruslaři využili převahu jedinou.

Středočeši tak zaokrouhlili počet proher v řadě na ledě nenáviděného rivala na rovných dvacet duelů. Naposledy pod Ještědem slavili na podzim 2010. „Nevím, kdy se to zlomí... Jsem tady pátou sezonu a taky jsem tady nevyhrál. Štve mě to. Tentokrát jsme fakt věřili, že zápas vyhrajeme. Dvakrát doma jsme byli vyrovnaným, někdy i lepším soupeřem," poznamenal Látal.

Mladá Boleslav se v tomto ročníku do extraligové historie zapsala osmým místem. „Sezona nezačala dobře, stálo nás to obrovské síly a práci pak body dohnat, do toho jsme velice tvrdě trénovali. Byla to asi jedna z mých nejtěžších sezon. Nejspíš nemůžeme říkat, že jsme úplně zklamaní z toho, jak to dopadlo, ale chtěli jsme všichni určitě víc," zhodnotil.

Víru v lepší umístění získal po trenérské výměně v polovině října, kdy Vladimíra Kýhose po špatném startu nahradil Miloslav Hořava. „Nastavil se jiný režim, trochu přísnější a tvrdší. V podstatě všechny zápasy jsme ubojovali, hráli na sílu, fyzičku a bruslení," poznamenal Látal. Bílí Tygři však byli nad síly Středočechů. „Všichni to čekali, ale my jsme si věřili, že půjdeme dál. A nic. V pátek se sejdeme a uvidíme, co bude dál," uzavřel.