Chomutovské trable před baráží: Všichni doma skoro umírají, zoufá si Růžička

„Kdyby to chtěl někdo napsat do knížky, nikdy ho to nenapadne, že lehne během jednoho dne jednadvacet hráčů z osmadvaceti,“ kroutí hlavou Růžička v rozhovoru pro oficiální stránky chomutovského klubu.

Salmonela zatím byla potvrzena u jednoho hráče. „Doktor mi ale tvrdí, že pokud ji má jeden a všichni jedli stejné jídlo, je dané, že ji budou mít všichni, kteří mají podobné problémy. Není možné, aby ji někdo neměl, když se ukázaly příznaky. Všichni jsou na tom stejně a doma skoro umírají,“ pokračuje trenér mistrů světa z let 2005 a 2010.

Trenér Vladimír Růžička na střídačce chomutovských hokejistů.

Vlastimil Vacek, Právo

Zdravotní obtíže se vyhnuly třeba brankáři Justinu Petersovi nebo útočníkům Jakubu Sklenářovi s Petrem Koblasou. Nakažených je ale drtivá většina. Salmonelou postižení hráči ztratili během týdne i šest kilo na váze. Hráči do sebe těžko dostávali i vodu. Jakmile se napili, ihned museli letět na toaletu. Do toho silné křeče.

„Spím sice dobře, ale dělá mi to starost. Postihlo nás to v nejhorší dobu. Kluci přijdou a budou mít o sedm kilo méně,“ uvědomuje si Růžička, který však ani v těžké chvíli neztrácí smysl pro humor. „Na druhou stranu (kluci) budou lehčí a rychlejší, tak z nás třeba bude ještě rychlý tým,“ usměje se.

Z trenérské pozice má nespočet zkušeností ze zápasů play off, které zažil ve Slavii i v Chomutově. Prolínací soutěž ale okusí jako kouč poprvé.

„Je hrozný pocit, když se vypadne v play off. Pořád ale víte, že příští rok zase budete extraligu hrát. Baráž je o tom, že když to neuhrajete, jdete o soutěž níž. To je úplně něco jiného. Mně to dělá prostě velké starosti, protože chceme pro Chomutov extraligu udržet. Uděláme pro to maximum,“ slibuje fanouškům.