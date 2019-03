Plzeňský šéf Straka pěnil a bouchal dveřmi. Nejlepší výkon v sérii, jásá kouč Olomouce

„Nejlepší výkon v sérii," usmíval se kouč olomouckých hokejistů Zdeněk Moták. „Už jsme věděli, že žádná další šance nepřijde a musíme odevzdat maximum. Z toho pak vyplýval náš tlak, " vyprávěl František Skladaný, který ve druhé třetině zlomil stav 1:1, když skvěle zvedl puk nad rameno gólmana Frodla.

Domácí nadšení ještě podtrhl bek Švrček, jenž na začátku třetí třetiny vypálil v úniku neméně přesně. A domácí fanoušci dlouho po skončení zápasu vyvolávali své hrdiny.

Brankář Plzně Dominik Frodl inkasuje v Olomouci první gól.

Luděk Peřina, ČTK

Plzeň vypadala zvadle od začátku, i když se paradoxně ujala vedení po Nedorostově teči. „To jsme ale, s prominutím, upletli z hovna bič," brumlal hostující útočník Vojtěch Němec a plzeňský šéf klubu Martin Straka pěnil a bouchal dveřmi kabiny.

Olomoučtí vrhli do hry veškerý arzenál. Bojovali, sráželi se, padali do střel. „Při vší úctě k soupeři si myslím, že technicky jsme na tom lépe, jenže oni to hrají srdíčkem. Je to s nimi těžké a stojí to spoustu sil," povzdechl si Němec.

Śestý čtvrtfinálový duel Olomouce s Plzní. Ve vrátkách na ledovou plochu stojí trenér Plzně Ladislav Čihák.

Luděk Peřina, ČTK

V play off už krasobruslení nemá šanci na úspěch, což tým z Hané pochopil moc dobře. „Vydrželi jsme v tempu a s důrazem až do konce," lebedil si Skladaný. „Dokonce jsem si zachytal méně než obvykle. Kluci hráli výborně a ke střelbě Plzeň ani moc nepouštěli," tvrdil gólman Branislav Konrád. „Naši beci zaslouží absolutorium. I když jsme prohrávali, tak jsem věřil, že to prostě otočíme a vyhrajeme," dodal Zbyněk Irgl, autor čtvrté olomoucké branky.

Otázkou teď je, jestli se z hrůzného představení Plzeň oklepe a jak si v sobotu poradí s domácí výhodou. „Rozhoduje, jak hráči chtějí a makají," prohlásil trenér Západočechů Ladislav Čihák, jehož svěřence tuhý odpor hanáckého týmu evidentně zaskočil.

Hráči Olomouce se radují z druhé branky proti Plzni. Zleva střelec gólu František Skladaný, Lukáš Nahodil a Tomáš Dujsík.

Luděk Peřina, ČTK

„Musíme se sebrat, zapomenout na porážku a ukázat, že jsme lepší mužstvo než Olomouc. Budeme hrát před skvělými fanoušky a když k tomu přistoupíme líp, není se čeho bát," vyhlásil Němec. „Já věřím ve férový boj muže proti muži," poznamenal olomoucký trenér Moták.