Pardubičtí fanoušci protestují proti vedení: Nenechali jsme se opít Rohlíkem ani koblihou

"K této akci nás vede dlouhodobá nespokojenost s tím, jak je hokejový klub veden. Nejde pouze o sportovní nezdary, ale zejména o morální úpadek, nekomunikaci s fanoušky a nulovou sebereflexi lidí ve vedení," uvedli fanoušci v prohlášení zaslaném ČTK.

Na jednom z billboardů se fanoušci přetahují o koně, maskota klubu, s manažery. Zatímco oni se jej snaží přetáhnout do extraligy, funkcionáři míří do první ligy. Na druhém billboardu je autobus s nápisem hrobaři, který míří z kopce s cedulí Mistři 2012 do první ligy.

Zklamaní fanoušci Pardubic

David Taneček, ČTK

"Před několika měsíci byl vydán otevřený dopis, který podepsalo takřka 2500 fanoušků. Od té doby se nezměnilo k lepšímu vůbec nic, naopak další problémy se nabalily," uvedli fanoušci a poukázali na skutečnost, že se proti vedení bouřili již v listopadu.

Následně klub angažoval trenéra Ladislava Lubinu, při jehož autonehodě v roce 2008 zemřel otec bývalého fotbalového reprezentanta Vratislava Lokvence. V lednu zase trenér brankářů Adam Svoboda způsobil nehodu pod vlivem alkoholu.

Trenér Pardubic Ladislav Lubina (uprostřed).

David Taneček, ČTK

Zástupci fanoušků uvedli, že v baráži budou hráče maximálně podporovat. "Chceme ukázat, že budeme vždy stát za naším milovaným hokejovým klubem a ozveme se, kdykoliv bude v ohrožení. V minulosti jsme se nenechali opít Rohlíkem a nenecháme se opít ani koblihou," napsali s odkazem na působení generálního manažera Pavla Rohlíka v Dynamu a skutečnost, že vrcholné funkce v klubu momentálně zastávají osoby spojené s hnutím ANO.

"Za hráči stojíme a mohou počítat s naší podporou v baráži. Za vedením však nestojíme a po této sezoně musí odejít, ať už baráž dopadne jakkoliv," žádají fanoušci.