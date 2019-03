Kvůli tomuhle momentu přišel! Plekanec se připravuje na psychoválku o extraligu

Vrátil se ze zámoří a rozjel to velkém. Jeden tým mu nestačil. Tomáš Plekanec si v základní části extraligy zahrál v dresu extraligové Komety, ve druhé nejvyšší soutěži to pak rozbalil po boku Jaromíra Jágra za kladenské Rytíře. Play off už ale odehrál pouze za Kladno, se kterým se prokousal až do baráže o extraligu. Teď už má Plekanec jen jediný cíl, dostat středočeský klub mezi elitu. Bitva začíná právě dnes. "Bude to psychoválka. Pro tenhle moment jsem si vybral první ligu," vyhlíží start Plekanec.