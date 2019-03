Prohráli jsme, ale jedeme dál, hlásí Plekanec po nezdaru v Chomutově

„Chomutovský brankář Peters chytal výborně. Chybělo nám v zakončení víc chytrosti. Šance jsme měli, aby zápas dopadl dobře pro nás," uvědomoval si zkušený útočník. Na ledě strávil pětadvacet minut, chodil i na přesilovky. "Zátěž mi nevadí," pochvaloval si Plekanec své herní vytížení.

V závěrečné dvacetiminutovce byla k vidění řada dramatických situací. Při jedné z nich za stavu 1:0 pro Chomutov už skoro Rytíři slavili gól, jenže nakonec se ukázalo, že nepadl. „Byla to sporná situace, kdy jsem si myslel, že jsme dali gól. Z mého pohledu se ocitl kotouč pár centimetrů za brankovou čarou pod nohou brankáře. Ale možná jsme si nezasloužili vyhrát," přemítal nejproduktivnější hráč play off první ligy.

Tomáš Plekanec a Jaromír Jágr z Kladna.

Michal Krumphanzl, ČTK

V chomutovské areně panovala bouřlivá a vyhecovaná atmosféra. Když byl Plekanec na trestné lavici nedlouho před koncem, pouštěli z reproduktorů na stadionu písničku Lucie Vondráčkové, jeho manželky, s kterou se však rozvádí. „Jestli to byla provokace? Vůbec nevím, sranda musí být," ukázal se být nad věcí kladenský hokejista.

Plekanec po návratu ze zámoří poznává český hokej v různých podobách. „Nechci srovnávat základní část extraligy, kdy jsem hrál za Brno, play off první ligy a baráž. Máme teď před sebou dva zápasy doma a věřím, že je odehrajeme ve vysokém tempu," pravil jeden z nejsledovanějších hráčů baráže.

Tři dny v křečích

Ústřední postavou Chomutova byl útočník Radek Duda. „Kladno se mi zdálo o trošku živější, ale to se dalo čekat. Ukázali jsme velký charakter, to se počítá. Kdyby Kladno zažilo, co my v minulém týdnu, asi by to taky vypadalo jinak. Museli jsme se po zdravotních potížích přizpůsobit tomu, co nám dovolí fyzička. Do puntíku jsme vše splnili," tvrdil spokojeně Duda.

„Tři dny jsem byl v křečích, celé tělo dostalo zabrat. Nevěděli jsme, jestli vůbec nastoupíme. Když je dvacet lidí oslabeno, vařili jsme ze dne na den. Naštěstí jsme se z toho vylízali a nechali tam všechno," kvitoval výhru.

Daniel Kružík z Kladna, Matyáš Svoboda z Chomutova a brankář Chomutova Justin Peters v akci během utkání baráže.

Ondřej Hájek, ČTK

Z každého slova však bylo znát, jak dostali Piráti zabrat. „Buď máš v sobě touhu bojovníka, nebo ne. V životě mě nic nezlomilo. Dokázal jsem uběhnout půlmaraton bez tréninku, něco takového jako salmonelóza mě nezlomí. Držíme pospolu, je to zásluha celého realizačního týmu. A že jsem nahrál na oba góly? Je to jen součást týmového výkonu a mojí práce," prohlásil Duda.

Myslel si, že je Jágr těžší

„Máme gólmana, na kterého se můžeme spolehnout," přidal se s pochvalou brankáře Peterse obránce vítězů David Štich. „Hráli jsme krátká střídání. Hodně jsme se točili. Trenéři nám po nemoci naordinovali tréninky, abychom se dobře připravili, a byli pokud možno při síle. Nad tím, jestli je někdo unavený, jsme nepřemýšleli," pravil Štich.

Ve třetí třetině si troufl i na fyzický střet s Jaromírem Jágrem, kterého za chomutovskou brankou povalil na led. „Myslel jsem si, že je trošku těžší. Chtěl jsem udělat pořádek. Nic mi neříkal, naštěstí," dodal obránce.