Hovorka: Užili jsme si deset minut slávy a už myslíme na Kladno

Hokejisté Pardubic mají za sebou úspěšný vstup do baráže o extraligu. K vítězství nad Českými Budějovicemi 4:1 pomohl i rychlý gól Marka Hovorky, který se trochu šťastně trefil už po 41 vteřinách. Dlouho to vypadalo, že jeho branka bude vítězná, nakonec Motor v poslední minutě snížil. Dynamo má důležité první vítězství, ale už v neděli jede na led Kladna, za které Hovorka před šesti lety hrál.

"Nebylo to jednoduché, Budějovice měly velmi dobrý pohyb. Jsem rád, že jsme to zvládli," řekl po utkání Hovorka, na kterém bylo patrné, že zápas stál hráče Dynama hodně sil. "Byly momenty, kdy Budějovice rychle otáčely hru a my jsme měli problém vystřídat. Na druhou stranu i my jsme mohli dát víc gólů, ale jsme rádi i za 4:1," dodal.

K důležité první výhře ve dvanáctikolové baráži přispěl Hovorka rychlým gólem. V 41. vteřině dostal puk do branky o brusli Václava Karabáčka. "Nedá se říct, že by mě to překvapilo, prostě to byl nastřelený puk, tam se může stát cokoliv. Štěstí se přiklonilo ke mně a byl to důležitý gól, protože jsme se dostali do tlaku," pravil čtyřiatřicetiletý slovenský útočník.

Brankář hokejového Motoru České Budějovice Petr Kváča zasahuje před Ondřejem Machalou z Pardubic, jehož atakuje Zdeněk Kutlák z Českých Budějovic.

Josef Vostárek, ČTK

Velké uznání si od Hovorky vysloužili pardubičtí fanoušci. Ti i přes hlasité protesty proti vedení klubu v klíčové fázi sezony znovu naplnili halu, pořadatelé jich napočítali 9106. "Dneska nás neskutečně hnali. Musím před nimi smeknout klobouk, že přišli v takovém počtu a úžasně povzbuzovali," chválil.

V kabině Dynama přesto dobře vědí, že mají zatím jen jedno vítězství. K záchraně extraligy jich budou potřebovat mnohem víc a už v neděli hrají v Kladně. "Užili jsme si na ledě pět deset minut slávy, ale teď už jsme hlavou na nedělním zápase. Musíme se podívat, jak Kladno hraje, já ho poprvé uvidím až na videu," přiznal Hovorka.

Hokejový obránce Jan Zdráhal z Pardubic letí vzduchem v utkání baráže.

Josef Vostárek, ČTK

Zápasy s Kladnem jsou pro soupeře náročné především z toho hlediska, že proti nim stojí hokejové legendy Jaromír Jágr s Tomášem Plekancem. Hovorka s tím má zkušenosti. "Já jsem s nimi hrál na Kladně v lajně, takže si prostě jen zahraji proti Jágrovi a Plekancovi. Vůbec nic to se mnou dělat nebude, je radost proti nim hrát," podotkl s úsměvem.