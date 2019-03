Drtivý nástup rozhodl! Plzeň urvala postup, v semifinále vyzve Třinec

Start do utkání se Indiánům povedl báječně. Po osmadvaceti vteřinách vypálil Gulaš, Konrád puk nezkrotil a Pour z dorážky do odkryté klece rozburácel publikum. Plzeňští, do jejichž sestavy se po čtyřzápasové pauze vrátil útočník Denis Kindl a poprvé v sérii si zahrál i mladík Kantner, dál pokračovali v aktivitě. Olomoučtí se do šancí dostávali jen zřídka, jejich první výpad však mohl hned skončit vyrovnáním. Burian předložil zpoza branky Irglovi, jehož střelu v poslední chvíli zablokoval Kodýtek.

Další z klíčových momentů přišel v 6. minutě. Po vhazování udržel kotouč u modré čáry Jones, našel u olomoucké brány zapomenutého Gulaše, jenž z úhlu procedil puk mezi Konrádovy betony. To ale ze strany domácích ještě nebylo vše. V čase 10:49 překonal slovenského gólmana zblízka také Kodýtek a mezi tyče putoval Lukáš.

Hanáci v druhé třetině srovnali hru. V přesilovce měl velkou šanci Ostřížek, jenže na Frodla nevyzrál. Poté ale hosté přečkali nepříjemné chvilky. Blízko čtvrtému úderu byl Gulaš, rozezvučel však jen tyč. Gól nevstřelil ani Kodýtek, jenž se dravě prohnal za pukem, jenže tváří v tvář Lukáše nepřelstil. A podobně dopadl v samostatném úniku také Nedorost.

Trestali tak Olomoučtí. V polovině duelu naservírovalv početní výhodě Knotek puk Nahodilovi a ten ranou pod víko rozvlnil síť. Jeho trefa polila hosty živou vodou. V další přesilovce při vyloučení Němce si vytvořili velký tlak, Kolouch se prodral až před Frodla, ale v pádu už nezakončil podle představ.

V závěrečné části nejprve zahrozili Němec s Gulašem. Plzeňští se však soustředili hlavně na defenzívu, Olomoučtí ale marně hledali návod na Frodla, který betonem zastavil zastavil dorážku Irgla.

Hanáci dál dobývali obranný val soupeře, ale z kontaktního gólu se těšila až při situaci, nad kterou všichni v aréně žasli údivem. Švrček ve vlastním obranném pásmu napřáhl a jeho dělovka kupodivu skončila za Frodlovými zády!

Hosté ještě víc ožili a zkusili hru v šesti, jenže na vyrovnání už nedosáhli.