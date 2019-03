Klobouk dolů před Olomoucí. Nepustila kostičku, smekal plzeňský kapitán před soupeřem

U vedoucí trefy asistoval, druhý gól sám vstřelil. Plzeňský kapitán Milan Gulaš režíroval famózní nástup svého týmu do sedmé čtvrtfinálové bitvy (3:2) s Olomoucí, po níž rozdával úsměvy. Hokejisté Škody vyrovnanou a napínavou sérii přece jen urvali pro sebe.

Cítíte únavu, úlevu nebo štěstí?

Všechno. Dlouho nepamatuju tak skvělou sérii. Byla extrémně těžká a klobouk dolů před Olomoucí, která nepustila kostičku. O to víc si postupu vážíme.

Závěr sedmého duelu jste sehráli velmi dobře. Sám jste nastřádal několik cenných vteřin, když jste kotouč držel u hrazení v soupeřově obranném pásmu.

Nechtěl jsem ho pustit za žádnou cenu. Zbývala minuta do konce a my byli na puku. Věděli jsme, že to bude bolet. Musel jsem ho tam ale zuby nehty držet. Olomoučtí kluci už pak naštěstí nic neměli.

Jak složité pro vás bylo vyhnat z hlavy nepovedený šestý zápas, v němž byla Olomouc lepší?

Jsem hrozně rád, že jsme to dokázali. Troufnu si totiž říct, že jsme v něm podali možná jeden z nejhorších výkonů v celé sezoně. Opravdu nám tam nesedlo vůbec nic. Vládla u nás trochu nervozita a ukázalo se, že poslední krok bývá nejtěžší. V Olomouci je specifické prostředí a skvělí fanoušci. Zápas jsme absolutně nezvládli a něco si pak řekli. Nebylo to nic příjemného, ale museli jsme se probrat, protože takhle se play off hrát nedá.

Na souboj o všechno jste se však zkoncentrovali velmi dobře.

Možná jsme v něm podali nejlepší výkon z celé série. Plnili jsme to, co jsme si řekli. Samozřejmě nějaké chyby tam byly, ale ty budou v každém zápase, o tom je hokej. O jeden malinký krok jsme byli lepší.

Série byla napínavá. Co nakonec rozhodlo o plzeňském postupu?

Těžká otázka. Série byla jako na houpačce, a nakonec rozhodoval až sedmý zápas, do kterého se nám vydařil vstup, což bylo strašně důležité. Už z prvního střídání jsme dali gól. Ale před utkáním jsem z týmu cítil velké odhodlání a vůli si to vzít. Tohle teď může být pro nás psychická vzpruha, že jsme dokázali takhle těžkou obranu přehrát.

Sedmé utkání je náročné na psychiku. Jak jste trávil minuty před jeho začátkem?

To bylo strašný. Nevěděl jsem, jestli si mám lehnout na gauč nebo si sednout. Dlouho jsem nebyl před zápasem tak nervózní a na špičkách. Furt jsem na zápas myslel, vždyť máte nějakou zodpovědnost za fanoušky a tým.

Loni ve čtvrtfinále jste Hanáky porazili 4:1 na zápasy, tentokrát vás ale trápili do poslední chvíle.

Oproti loňsku tam byl diametrální rozdíl. Je opravdu vidět, že trenéři v Olomouci dělají výbornou práci. Soupeř měl skvěle propracovaný systém. Eliminoval naše věci v útočném pásmu a my s tím měli extrémní problémy. A z toho dokázal ještě přecházet do skvělých útočných akcí, které nám taky dělaly potíže.

Do čtvrtfinále jste vstoupili vysokou výhru 8:1. Neuškodila vám paradoxně do dalších utkání?

Ne, to spíš zbytek druhé a celá třetí třetina druhého zápasu. Vedli jsme 2:0, ale pak přestali hrát náš systém. Trochu jsme tehdy pomohli Olomouci. Dali jsme ji sílu, že by nás mohla potrápit a přesně to se stalo.

O finále si zahrajete s Třincem. Jakou sérii čekáte?

Můžeme mít výhodu, protože jsme rozehraní. Třinec dlouho stál, první zápas na něj bude tlak. Bude to zase úplně jiný hokej, ofenzívnější, diváci se mají na co těšit.

Jak je na tom tým po fyzické stránce?

Žádný problém. V novinách lítalo, že jeden nebo druhý tým má lepší fyzičku. To je všechno hra a jde o to, kdo jí propadne. My měli skvělou letní přípravu, dřeli v ní a v sezoně s ní absolutně neměli žádný problém. Máme sice za sebou těžkou sérii, ale zbývá nám plno dnů, abychom do semifinále zregenerovali.