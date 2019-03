Švrček je na Olomouc pyšný. Nemáme se za co stydět. Rozhodly miniaturní detaily

Favorizovanou Plzeň trápili do posledního dechu. Dřeli do úmoru, vysněné semifinálové brány však olomoučtí hokejisté neprorazili. Ve vyrovnané sérii nakonec rozhodl úvod závěrečné sedmé partie, kterou tým z Hané absolutně nezvládl a přišel o šanci na postup.

„Přijeli jsme v dobré náladě, jenže v první desetiminutovce jsme z toho vypadli úplně všichni, což nás stálo postup," žehrá obránce Jan Švrček. Západočeši rychlostí blesku odskočili na třígólový rozdíl a klíčový náskok si pohlídali.

„Jezdili nám tam dva na jednoho, nerozebírali jsme si hráče. Fakt nevím, z čeho to vyplývalo. O přestávce se v kabině dokonce zvýšil hlas. Ale že bychom se nějak drbali, kdo za co může, to zase ne. Spíš to bylo povzbuzujícím tónem," vykládá zkušený bek. „Do utkání jsme vstoupili opravdu špatně. Z naší strany to byl bojácný výkon. Až ve třetí třetině byl hodný našeho jména a celé sezony, kterou jsme hráli," přidává hodnocení trenér Zdeněk Moták.

Jeho svěřenci postupně zvedali hlavu. Nejprve snížil v přesilovce Nahodil a dvě minuty před koncem základní hrací doby vykřesal kuriózní ranou naději právě Švrček. „Nějací naši kluci šlapali dopředu. Já byl hrozně daleko, tak jsem zkusil puk napálit na bránu, aby od gólmana vyletěl někam do jízdy k nim. Skočilo to tak šťastně, že z toho byl gól," zpětně popisuje svoji střelu z vlastního obranného pásma, která k úžasu všech skončila v síti.

Na vyrovnání už Olomoučtí nedosáhli, sezonu však končí se vztyčenou hlavou. Podceňovaný celek v základní části pronikl mezi první šestku a byl jen krůček od senzačního startu mezi čtyřkou nejlepších. „Nemáme se za co stydět. Plzeň určitě nečekala, jaký odpor budeme klást," říká Švrček, jenž je na mužstvo pyšný..

„Musím pochválit všechny kluky, jak k tomu přistoupili. Jméno má u nás jen gólman a Zbyňa Irgl. Jinak jsme parta bojovníků, co se popere o každý kousek ledu. Na tomhle to bylo postavené. Nikdo z Plzeňáků proti nám nechtěl hrát. Furt jsme hráli tvrdě, agresivně, nechtěli soupeře pustit. Měli si s tím velké problémy," říká olomoucký zadák.

Pro Olomouc je Škoda v posledních letech osudovým sokem. Za poslední čtyři roky s ní ve čtvrtfinále play off změřila síly už potřetí, přičemž dvakrát prohrála 1:4 na zápasy. Tentokrát si vynutila sedmý duel, přesto do semifinále znovu nepřelezla. „Na Plzeň jsme si docela věřili. Měli jsme šanci postoupit, což viděla celá hokejová republika. Rozhodly přesilovky, v nichž má Plzeň obrovskou sílu, a miniaturní detaily," lituje Švrček.