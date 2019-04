Hokeje v play off se nikdy nenabažím, říká nejdéle sloužící Ocelář Polanský

Umí to perfektně s hokejkou, ale nebojí se zjednat si respekt ani bez rukavic. Útočník Třince Jiří Polanský zápasy play off neskonale miluje, přestože jich už odehrál téměř 130. „Toho se nikdy nenabažím. Pro nás starší je to jako život. Čím víc máte v play off odehraného, tím víc vám chutná a tím více ho chcete hrát," řekl 37letý rodák z Brna Polanský.

Vítkovice jste vyřadili ve čtyřech zápasech, řešili jste pak koho byste raději v semifinále? Zda Plzeň, nebo brněnskou Kometu?

Tu dlouho sérii Plzně s Olomoucí jsme sledovali a jak už to v kolektivu bývá, byl rozdělený. V kabině máme pětadvacet spoluhráčů, někdo si přeje toho, jiný tamtoho. Kdyby byla ještě třetí varianta, tak třetina kluků by si přála ji.

Koho si přál rodák z Brna Jiří Polanský?

Plzeň. A to z toho důvodu, že bych se rád podíval na druhou semifinálovou sérii Liberec - Kometa. Jako diváka mě to fakt zajímá a těším se na ten hokej.

Plzeň v základní části nastřílela 178 gólů, nejvíce ze všech, vy jste byli se 153 trefami třetí. Bude to útočný souboj?

Nevím, pro nás pro ty starší hráče a zkušenější je hokej v play off jako život. Čím víc máte odehraného, tím víc vám chutná a tím více ho chcete hrát. Takže uděláte maximum pro to, abychom postoupili. Doufám, že budeme pokračovat ve výkonech jako proti Vítkovicím a je mi úplně jedno, jestli to bude 1:0, nebo 5:4.

Zleva brankář Vítkovic Patrik Bartošák a autor třetího gólu Jiří Polanský z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Takže se play off nikdy nenabažíte?

Ne, to nejde. V hokeji je to to nejvíc a když už toho máte více za sebou, zjišťujete, že vám to chybí i na začátku další sezony. Že se na to už těšíte a umíte se na to zase připravit lépe než dříve a děláte v sezoně věci, které vám třeba přinesou formu, sílu na přelomu března a dubna, kdy je to důležité.

Čekali jste na soupeře z předkola, pak zase na protivníka do semifinále. Nebylo toho volna až moc?

Ono se to může zdát jako odpočinek, ale není to tak, že si řekneme: jé my teď máme dvanáct dnů volna, tak si dám čtyři dny volno a nebudu nic dělat. Tak to nejde. A kabina u nás je nastavená tak, že bychom nikoho zahálet ani nenechali, vtáhli bychom ho do toho, popichovali, ale k tomu vůbec nedošlo. Ano vypadá to tak, byli jsme delší dobu bez zápasu, ale odpočinek to nebyl.

Box jste si dal, kdyby bylo potřeba shodit rukavice?

Teď ne. Mám trochu odřené klouby (ve čtvrtfinále se porval s vítkovickým Peterem Trškou - pozn. aut.), nechtěl jsme si je ještě více rozedřít. Ale máme velice krásnou posilovnu, kde se zničíme v každém koutu i bez boxovacího pytle.

Zleva Josef Hrabal z Vítkovic a Jiří Polanský z Třince.

Petr Sznapka, ČTK

Sérii s Vítkovicemi sledovaly vyprodané arény. Bude to s Plzní obdobné?

V Plzni nás diváci moc nemusejí a už v běžné sezoně je tam atmosféra hodně bouřlivá. S Vítkovicemi je pokaždé plný dům, A myslím, že velice podobné to bude s Plzní. Třinečáci si od hokeje odpočinuli a jsou natěšení. Vím to i podle toho, jak tím žije moje rodina.

Často býváte terčem fanoušků soupeře. Jak to snášíte?

Beru to úplně normálně, v extralize si fanouškovský kotel toho nepřátelského klubu vždy vybere nějakou osobu a mě vůbec nevadím že jsem to já. Když na mě budou řvát nějaké nadávky, tak se nic neděje. Je to daň, kterou hrozně rád zaplatím.