Rozehraná a odpočatá Plzeň? Jsem na to zvědavý, usmívá se třinecký Adamský

S plzeňským hokejem, se kterým Třinec poměří svou aktuální formu v semifinále play off, má z třineckého kádru jednoznačně nejvíce zkušeností Martin Adamský. Dres západočeského týmu oblékal od ledna 2002 do března 2010. „Je to osm let života, vzpomínám rád. Ale už jsem teď devět let v Třinci, takže je jasné, ke kterému městu mám blíže. Na Plzeň jsem nezapomněl, ale už je to za mnou. Jsem Třinečák!“ říká 37letý útočník.

Nemalou část vzpomínek na působení v Plzni vyplňuje Adamskému současná hvězda Indiánů útočník Jan Kovář. „Potkal jsem ho jako toho krásného flinka. Bylo to pořád: „né, už zase trénink a posilovna..." Vůbec mu to nehrálo do karet, ale je vidět, že se změnil. Za poslední dobu se neskutečně vypracoval. Šel neskutečně nahoru a prokazuje, že je kvalitní hráč. S plným vědomím a svědomím můžu říct, že jim zachránil sezonu," má jasno Adamský.

Když hájil barvy Plzně, byl rychlonohý útočník oblíbencem fanoušků, po přestupu do Třince se ale vše rychle změnilo.

Třinečtí hokejisté se radují z gólu. Zleva Martin Gernát a autor branky Martin Adamský.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Dva roky mě ještě měli rádi, pak už to bylo trošku ostřejší. Byl jsem pro ně polská... nechci říkat co. Nepochopil jsem to. Myslím, že jsem tam zanechal dobrou stopu. Jakou jsem od fanoušků dostal odměnu, to mě trochu naštvalo, ale nedá se nic dělat. Fanoušek je fanoušek. To, co řvali, už jde mimo mě," říká Adamský a věří, že jim ve čtvrtfinále ušetřené síly proti Plzni, která se s Olomoucí trápila sedm utkání, pomohou.

Semifinále Třinec-Plzeň Středa 3. dubna: Oceláři Třinec - Škoda Plzeň (19 hodin) Čtvrtek 4. dubna: Oceláři Třinec - Škoda Plzeň (17) Neděle 7. dubna: Škoda Plzeň - Oceláři Třinec (15) Pondělí 8. dubna: Škoda Plzeň - Oceláři Třinec (17) Čtvrtek 11. dubna: Oceláři Třinec - Škoda Plzeň (čas bude upřesněn) Sobota 13 dubna: Škoda Plzeň - Oceláři Třinec (čas bude upřesněn) Pondělí 15. dubna: Oceláři Třinec - Škoda Plzeň (čas bude upřesněn)

„Četl jsem vyjádření Milana Gulaše, který říkal, že jsou rozehraní a odpočatí. Jsem na to zvědavý," usmívá se rodák ze Studénky na Novojičínsku. „Nicméně jejich první lajna, to jsou ofenzivní esa, které musíme uhlídat," připomíná Adamský.

V základní části sezony Třinec v Plzni zvítězil 4:1 a 2:1, doma Škodovce podlehl 2:3 a 5:6 v nájezdech. „Mají zimák postavený tak, že když přijde plno, atmosféra je vynikající. Doufám, že jí rozhodčí nepodlehnou, a že lidé budou fandit slušně," připomněl Adamský poslední vzájemné utkání, při kterém trefili plzeňští fanoušci lahví rozhodčího Hribika a obránce Galvinše plechovkou. Plzeň za tento incident zaplatila pokutu 120 tisíc korun a do konce dubna májí podmínečně uzavřený stadion na jedno utkání. Semifinále Třinec-Plzeň startuje ve středu v 19 hodin na ledě slezského klubu.