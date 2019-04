Válka slov končí, rozhodne se na ledě. Startuje boj o finále extraligy

Vítěz základní části Liberec narazí na úřadujícího mistra z Brna, Kometa slavila titul v posledních dvou sezonách. Po 52 kolech skončila šestá v probíhající sezoně. Druhý Třinec a třetí Plzeň, to byla výchozí pozice na začátku play off pro druhou semifinálovou dvojici.

„V novinách jsem četl, že se Komety každý bojí. S chlapy jsme si ale říkali, že nemá cenu se bát. Myslím si, že máme natolik zkušený kádr, že se nenecháme jen tak něčím rozhodit," řekl pro web libereckých Tygrů zkušený obránce Ladislav Šmíd.

„Liberec má ve svém týmu velmi dobré hráče, hraje dobrý hokej a myslím, že fanoušci se mají na co těšit. Samozřejmě děláme všechno pro to, abychom byli připraveni co nejlíp," věří svým hráčům kouč Komety Libor Zábranský.

Tygři porazili ve čtvrtfinále Mladou Boleslav 4:1 na zápasy, Brno přejelo Hradec Králové 4:0. Stejným poměrem vyřídil Třinec Vítkovice. Plzeň musela dojít až do sedmého duelu, v něm vyhrála a urvala postup nad Olomoucí.

https://www.facebook.com/hcbilitygri/posts/10157184161163328

Čím blíže finále, tím větší zájem fanoušků a také sázkařů. Fortuna v sérii mezi Libercem a Brnem mírně favorizuje úřadujícího mistra, nasadila kurz 1,85:1, Tygři mají kurz 1:95:1. Ve druhé dvojici je favoritem Třinec 1,6:1, Plzeň má 2,35:1. U Tipsportu jsou kurzy na postup do finále následující: Liberec 1,97:1, Brno 1,83:1, Třinec 1,6:1 a Plzeň 2,33:1.

„Plzeň určitě může říkat, jak je super rozehraná a připravená na nás vletět. My zase říkáme, že ta dlouhá pauza byla skvělá, že jsme si perfektně odpočinuli. Je to válka slov. Pro postup uděláme maximum," stojí za svými hráči třinecký trenér Václav Varaďa.

https://www.facebook.com/hcocelaricz/posts/2958401727506988

Nejvíce práce s postupem a nejméně odpočinku měli plzeňští Indiáni. Ti o svém úspěšném kroku rozhodli až v sobotu. Vše rozsekl jediný gól, Plzeň před svými fanoušky vyhrála 3:2. Teď už ale myslí na další kolo, čtvrtfinále je minulostí, realitou je semifinále.

„Musíme zkrátka čtyřikrát vyhrát! Série hraná na čtyři vítězné zápasy je spravedlivá, protože nemůžete říkat, že jste lepší, když čtyřikrát s někým prohrajete, to prostě nejde. Zkrátka se ukáže, který tým je lepší," nedělá si velkou hlavu a má pravdu plzeňský útočník Jan Kovář.