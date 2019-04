Vyhráli jsme v prodloužení, snad to Kometu o to více bolí, přeje si liberecký hrdina Jelínek

Před brankou soupeře mu to sedí, tam umí svoje přednosti využít a dokáže se prosadit. Útočník Liberce Petr Jelínek to znovu ukázal v prvním semifinále s Brnem, které Severočeši vyhráli 4:3 v prodloužení a ujali se vedení 1:0 na zápasy.

„Jsou to skvělé pocity. Vyhráli jsme v prodloužení a doufám, že o to více je to bolí. Ale jde jen o první malý krůček, takže se už soustředíme na čtvrteční zápas," poznamenal Petr Jelínek.

Běžela devátá minuta dodatečné dvacetiminutovky, když mu na jeho tradiční místo do mlýnice před branku soupeře adresoval přihrávku Tyler Redenbach a kapitán Bílých Tygrů nastavil čepel a rozsekl dramatickou bitvu.

Brněnský Silvester Kusko (vlevo) nedovoleně zastavil Tomáše Filippiho z Liberce. Vpravo brankář Brna Marek Čiliak.

Radek Petrášek, ČTK

„Bylo to sehrané. Lukáš Krenželok to dal nahoru na Martina Ševce, ten na Tylera Redenbacha a já stál před bránou. Byl jsem tam zapřený a čekal, jestli mi to tam dá. Povedlo se, je to super," popsal vítěznou trefu.

Po zásahu Marka Kvapila v 5. minutě to byl druhý gól domácích při početní výhodě. „V těchto bojích jsou podle mě přesilovky nejdůležitější částí zápasu. A my jsme je proměnili, takže je to skvělé," liboval si Jelínek. Účinná zbraň proti Mladé Boleslavi ve čtvrtfinále platila v úvodním díle i na Kometu.

Hráči Liberce se radují z úvodního gólu.

Radek Petrášek, ČTK

„Snažíme se je hrát furt stejně. Samozřejmě koukáme na video, jak kdo brání, ale to je v dnešní době normální," poznamenal centr třetí formace. Ta se prosadila i při třetí brance bílých šelem na 3:2, když podél pravého mantinelu pláchl rychlík Marek Zachar a před brankou perfektně našel Lukáše Krenželoka.

„Marek hraje parádně. Když do toho kopne, tak ho zastaví až mantinel. Je neskutečně rychlý a když to rozkmitá, těžko se chytá," pochválil parťáka.

Brankář Liberce Roman Will se vrhá za pukem.

Radek Petrášek, ČTK

Parta Filipa Pešána se ujala vedení v sérii 1:0 na zápasy a získala tak psychickou výhodu. „Možná malinkou psychickou výhodu to může znamenat, ale ještě není nic hotového. Jsou týmem, který hraje play off pravidelně každý rok, takže si myslím, že jedna porážka je nesloží," uzavřel Jelínek.