Škoda okamžitě vytasila trumfy Gulaše s Kovářem, Oceláři neuměli plzeňské rychlíky chytit

„V indiánském duchu jsme v play off na válečné stezce a první bitvu na území bledých tváří Ocelářů jsme zvládli perfektně," smál se Gulaš, jehož čas na ledě se spoluhráčem Kovářem šplhal ke dvaceti minutám. Byl to právě elitní útok Škodovky, který si svým skvělým pohybem vynutil první faul utkání a o rychlé využití přesilovky se postaral šikovnou dorážkou Kracík, čekající na gól přesně měsíc.

Dvojnásobný počet střel jen v první třetině jasně dokazoval aktivitu Plzně. „Dodrželi jsme herní plán. Třinečtí více než týden po čtvrtfinále nehráli a nám se povedlo na ně vlítnout, než se rozkoukají a zase chytí tempo play off," mínil Gulaš, jenž zaznamenal vítězný gól. Kovářovi za parádní přihrávku na něj opakovaně poděkoval chytrou asistencí.

Hráči Plzně se radují z gólu.

Nejprve Gulaš vymyslel přečíslení, tak že jeho parťákovi stačilo jen nastavit hůl a podstatnou práci odvedl i při druhé Kovářově brance. „Daří se nám souhru ladit, čteme si navzájem herní myšlenky," rozplýval se Kovář.

Frodl v plzeňské brance kapituloval pouze při trestném střílení, které sice udrželo Růžičku (4+5) v roli lídra kanadského bodování, ale Gulaš (4+4) i Kovář (3+5) mu už dýchají na záda. „Parádním způsobem se předvedli naši rozdíloví hráči, ale já musím ocenit celý tým. Věděli jsme o síle Třince, ale dobře jsme se připravili a šli si od začátku za svým. Už po vydařené první třetině jsme měli slušný náskok, což nás uklidnilo. Asi klíčové bylo, že jsme pak přežili oslabení tři na pět, ale bylo jasné, že Třinec nic nevzdá. Nicméně jsme si cestu k vítězství dokázali pohlídat," uvedl trenér vítězů Ladislav Čihák.

Zleva Martin Růžička z Třince a brankář Plzně Dominik Frodl.

Třinec se ale herně dost soužil, nevyužil 71 vteřin dvojité přesilovky a měl viditelné výpadky v obraně, takže nechytal plzeňské rychlíky. „Nebylo to z naší strany vůbec dobré, soupeř lépe bruslil a tím se dostával i do nátlakového hokeje. Nám to nelepilo. Navíc první tři branky jsme dostali po našich hrubých chybách, které by se stávat neměly. Zápas jsem pořád viděl jako hratelný, ale další řádění Gulaše s Kovářem nám vzalo vítr z plachet, mínil zklamaný kouč Václav Varaďa.

Plzeň, která přijela do Třince už den před utkáním a dočasný azyl našla v nedalekém Českém Těšíně si mohla odškrtnout první splněný úkol. „Fajn začátek, ale musíme zůstat nohama na zemi. Na euforii ale není čas ani prostor, povedlo se udělat jen první krok a potřebujeme ještě tři takové," naznačil Kovář.

Brankář Třince Šimon Hrubec inkasuje druhý gól, vpravo je Jakub Pour z Plzně.

Oceláři musí rychle vymýšlet, co změnit, aby nepřibyla na jejich konto další porážka. „Máme teď dvacet hodin, abychom proměnili herní projev pro druhý zápas. Věřím, že ve čtvrtek bude náš výkon úplně jiný. Nesmíme už být takhle snadnou kořistí, za každou cenu budeme chtít dát alespoň o gól víc než Plzeň," přemítal Varaďa.