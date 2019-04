HOKEJ ONLINE: Třinec opět snížil náskok Plzně! Kometa bojuje v Liberci

Není čas na oddech, obě semifinálové série play off hokejové extraligy pokračují už ve čtvrtek druhými zápasy. Třinec se doma od 17 hodin pokouší o srovnání kroku s Plzní, vítěz základní části Liberec od 19 hodin čeká další bitva s Kometou, kterou ve středu zdolal v prodloužení. Oba duely můžete sledovat na Sport.cz v podrobných online reportážích.

Plzeňský útočník Milan Gulaš (druhý zleva) poté, co překonal Šimona Hrubce v brance Třince. S rukama nad hlavou se raduje Václav Nedorost z Plzně.

Plzeň ve středu vyhrála na ledě Ocelářů 4:1 a zářili především její největší útočné hvězdy Jan Kovář s Milanem Gulašem, kteří vstřelili tři ze čtyř gólů Škody. „Musíme se na ně víc zaměřit. To se nám nepovedlo, naše hra navíc neměla parametry play off. Nešla nám vlastní hra, přesilovky, oslabení. Co mě mrzí a štve, že nám nešla bojovnost," mrzelo třineckého forvarda Jiřího Polanského.

Liberec pro dramatickém průběhu porazil na úvod semifinále Kometu 4:3 v prodloužení, když vítězný gól vstřelil v čase 68:59 kapitán Petr Jelínek. „Byla to velice vyrovnaná bitva. Rozhodují přesilovky, rozhodují detaily v té hře a my jsme byli o chloupek šťastnější než Kometa," prohlásil trenér Bílých Tygrů Filip Pešán.